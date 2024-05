En uno de los paneles de su nueva exposición “Edenes lindantes al gris medio” el cineasta y fotógrafo Diego Olmos incluye, como si se tratara de un cuadro, una edición ajada de “La isla de hormigón”, esa novela de J.G. Ballard que comienza con un accidente tan absurdo como oscuro: un hombre regresa a su casa por una autopista, repentinamente pierde el control de su Jaguar último modelo, y queda aprisionado en una isla verde y perdida bajo tres autopistas. Al igual que el protagonista construido por Ballard, durante años Olmos quedó atrapado por estos espacios ocultos en los pliegues de los sistemas de autopistas. Al igual que el escritor inglés, él sumerge a los espectadores de su exposición en su magia, pero no la de Londres, sino la del conurbano bonaerense.



Seleccionada por los jurados Laura Citarella e Ignacio Masllorens como proyecto ganador del Fondo Municipal de las Artes de Vicente López 2022 en la disciplina de artes audiovisuales, la muestra “Edenes lindantes al gris medio” fue recientemente inaugurada en la Casa de la Cultura de Vicente López. Realizada por el artista Diego Olmos, y curada por Karina Granieri, se trata de una muestra fotográfica, audiovisual y sonora que explora los espacios lindantes a las autopistas de Zona Norte.

La exposición se compone de tres paneles en forma de U que descubren, en las fronteras de lo urbano, espacios con sus propias leyes y relatos. En las banquinas terrosas, accesos secundarios, bajo puentes, islas arboladas y vías inconclusas, Olmos documenta escenarios extraños y ocultos que, a pesar de su aparente aridez, se develan en su muestra cargados de vida.

“Olmos se sumerge en el intersticio de lo urbano y lo hace en soledad, con su mirada y sus cámaras. El artista en ocasiones entra y se mimetiza en la propia escena que le interesa retratar, y en otras, a través el fuera de campo y el desenfoque, pone en el centro a las personas que habitan y transitan estos territorios, con sus voces y sus narraciones”, escribe la curadora Granieri sobre esta muestra que crea un micromundo suburbano a través de dos piezas audiovisuales, dos series fotográficas y distintos escenarios sonoros diseñados junto con el realizador Alejandro Seba.

En los últimos años, Diego Olmos ha realizado, a través de distintos proyectos y exposiciones, una extensa exploración sobre lo no-visto, una dimensión que él sintetiza territorialmente bajo la idea de lo “fronterizo”. “Yo siempre termino hablando en diferentes proyectos, ya sean fotográficos o audiovisuales, de lo que pasa en la frontera. Y, dentro de esa frontera, siempre me siento mucho más cómodo en la periferia”, dice.

Entre estos proyectos, “Edenes lindantes al gris medio” es la última presentación de un trabajo que viene desarrollando desde 2014. “Durante quince años viví a cuatro cuadras del nodo central de Panamericana y General Paz. Siempre me pareció un territorio fascinante. Desde que me mudé, me atrapó. Había algo en lo que sucedía en ese espacio, especialmente a la noche, que me resultaba totalmente atractivo. Así fue. En mi laburo, a veces, las cosas entran por un lugar que quizás no tiene mucha racionalidad”, cuenta Olmos, que comenzó a retratar estos espacios durante la noche. “Sabía que tenían un poder simbólico potente. Tenía la certeza de que eran el fondo, el decorado, en el cual iba a poder retratar algo. No sabía qué, pero sabía que el territorio era una cosa que me fascinaba como marco”, agrega.

Su primera serie fotográfica fue “Paisajes”, incluida en la actual exposición y compuesta exclusivamente por postales de estos espacios lindantes que, según describe el artista, “son lugares muy extraños. Pueden ser muy oscuros, muy ásperos, muy densos, pero a la vez, otros sectores, te diría que son casi un bosque”. En 2019, Olmos ganó la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Desde entonces, el proyecto creció y se ramificó en distintas exploraciones, que hoy se montan como un collage sobre las paredes de la Casa de la Cultura de Vicente López. “Para mí, cada parte son como diferentes piezas de un mismo rompecabezas, capas que van construyendo ese sustrato como un todo”, afirma.

La última incorporación del proyecto fue el audiovisual, cuando Olmos decidió dar lugar en su obra a los testimonios de las personas que habitaban en estos espacios. “Para darle lugar a esas historias, tenía la certeza de que con la fotografía no alcanzaba. Así aparece el audiovisual”, afirma el artista, que trató a las imágenes en movimiento con el mismo enfoque que aplicó a la fotografía, es decir, buscando descubrir en ellas su dimensión material. Este trabajo con el audiovisual ya abrió nuevas ramificaciones. Según adelanta, mientras celebra su exposición trabaja en un nuevo mediometraje que partirá del material incluido en Edenes para seguir pensando el territorio.

La nueva exposición de la Secretaría de Cultura de Vicente López podrá visitarse hasta el 28 de junio, con entrada libre y gratuita, en la Casa de la Cultura ubicada en Ricardo Gutiérrez al 1060, Olivos. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas.