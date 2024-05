PANTALLAZOS ► ¿Qué querés ver? ¿Animé? La plataforma Pluto TV presenta su Ani-Mes, un mayo dedicado a la animación japonesa, que incluye maratones de Jojo's Bizarre Adventure (del 11 al 13/5), Death Note (15/5), Yashahime (24/5), Captain Tsubasa (29/5) o Saint Seiya: The Lost Canvas (30/5), entre otros ► ¿Ficciones actuadas? Hay road movie de padre + hijo en Lemon Tree, de Rachel Walden (10/5, Mubi) y fábula suburbana de muertos y murga en la argentina Ciudad Oculta, de Francisco Bouzas (en cines desde el 16/5) ► ¿Películas musicales? Disney+ está subiendo películas sobre clásicos como los Beatles (Let It Be, la original de 1970), Queen (Rock Montreal, desde el 15/5) y los Beach Boys (The Beach Boys, 24/5); mientras que OnDirecTV mete especiales sobre Los Cafres (25 años de música, 10/5) y Los Auténticos Decadentes (ADN Experiencia 360, grabado en 2022 en México, el 17/5) ► ¿Cortos extranjeros? Mubi armó especiales de cortos de la actriz romana Isabella Rossellini, con algunos inspirados en el romance y la cópula entre animales, como Green Porno o Seduce Me; y del director y guionista rumano Radu Jude, con flashes con juguetes, stop motion y picardía política en cortos como Plastic Semiotic, Caricaturama o The Potemkinists ► ¿Documentales? El parque de diversiones más emblemático de la Argentina es recordado en Italpark, el documental de Juan Carlos Domínguez que tendrá proyección este martes 14/5 en la Biblioteca Nacional.



LA VOZ DEL ESTADIO ► Siguen confirmándose shows a gran escala: Movistar Arena recibirá a El Kuelgue (23/8 y 1/11), CA7RIEL & Paco Amoroso (16/8), Conociendo Rusia (6 y 7/9), Los Palmeras (13/9) y El plan de la mariposa (14/9); el Estadio Atenas de La Plata tendrá a Las Pastillas del Abuelo (24/8); y el Estadio Obras albergará los festejos por los 25 años de Dancing Mood (15/11).



RONDA DE FREE ► Mientras su organizador, Dtoke, prepara la llegada de las rimas preparadas al Teatro Gran Rex el 25/5, apareció el corto documental del paso de la Liga Bazooka por el Luna Park, en marzo de este año, a una década de la primera edición de la competencia ► Además, habrá nueva edición del Movistar Fristyle, que el 25/5 copará la Ciudad Cultural Konex con show de LIT killah y batallas entre AesUno, Luzzia, Dinámica, Shulio, Staner y Snake, gratis para usuarios de la compañía.

CICLODELIA ► El ciclo de hip hop Beat Fury tendrá su primera fecha con line-up integrado por Stuart, Jesse Pungaz, G5, DJ Zone y Tizishi, este jueves 16/5 en Uniclub ► El ciclo Taste & Sound de la marca Aperol Spritz anuncia nueva fecha con set musical de Luz Gaggi, este domingo 12/5 en Camping ► Y el pianista Abril Musashi inició ayer Agua calma, un ciclo de improvisaciones por streaming a través de YouTube que continuará los jueves 16, 23 y 30/5, siempre a las 22.

HACELA SIMPLE ► Las canciones avanzan más rápido que el frente frío, empujadas por Las Hojas + Vane Henriquez (Durante el invierno), Míster (Plaza Iraola y Juan), Luciano Rusia (Un trago frío), Hipnótica (Desprogramado), Oney1 (A todo gas), Joystick (Supermodelo), Taffari Nadal + Fidel Nadal (Estamos tranki), El plan de la mariposa (Serenata de una ruta larga), Mecha Maturin (Vista en el sol), Los Caligaris + Coti Sorokin (Hablar de flores), Santy-P (Cuadondo), Munay Ki Dub (Take Your Time) o Flema (Si te vas).





