El resultado tuvo el efecto consuelo para los hinchas de Newell’s. No es poco. Porque el equipo ganó de local, algo que no fue frecuente en la pasada Copa de la Liga. Pero el triunfo solo lo puede explicar Brian Aguire. Es que el equipo volvió a tener la apatía del torneo pasado y a la hora del juego había logrado solo dos remates al arco rival. Ingresó Aguirre y con una corrida dejó a Cacciabue frente al arco para anotar el primero y luego el propio delantero marcó el segundo de tiro libre. La Lepra no mostró ningún síntoma de evolución respecto al primer semestre del año. Pero en verdad ganó un partido que antes, en las mismas condiones, perdía.

En realidad hubo mucho de decepción en Newell’s. El fervor de los hinchas por un nuevo inicio de temporada duro pocos minutos. Porque el equipo no dio señales de está a la tarea de la construcción de algo nuevo. El conjunto de Larriera se repitió en su anemia de talento. Si no es por inspiración de Banega el equipo solo puede construir algo en el área rival con una corrida de Martino. Nada más. Porque Balzi no muestra condiciones para ser solución a los problemas ofensivos y así Ramírez, el goleador, tuvo muy poca participación.

Platense no llegó al Coloso para esperar qué protagónico le iba a tocar en la noche. Por el contratio, superado el cuarto de hora incial la visita se planteó disputar el partido más cerca de Hoyos que de Connazi. Y eso lo hizo bien el Calamar. Porque la Lepra generó solo un remate al arco: disparo de González al recibir la pelota en el área chica que controló el uno visitante. Eso fue todo para el rojinegro en el primer tiempo. Por lo general, el partido se disputó en terreno local aunque no por eso Hoyos tuvo participación.

No cambió nada en el complemento. La Lepra caía una y otra vez en su impotencia. Más aún porque Méndez y Martino ya no se lanzaron con frecuencia al ataque. De hecho, la mejor jugada fue un cabezazo de Vázquez en el área chica que controló Hoyos sin dar rebote. La resignación se imponía en las tribunas del Coloso cuando Larriera puso en cancha a Aguirre para jugar el último cuarto de hora. Y el delantero orientó a la Lepra a la victoria.

Lo primero que hizo Aguirre fue un desborde por izquierda para lanzar un centro pasado que llegó a Cacciabue, por el segundo palo. El volante controló, dejó picar la pelota y ante la salida de Cozzani sacó una volea alta para darle la ventaja al rojinegro.

Con la diferencia el hincha asumía un final con angustia por la inseguridad generalizada que transmitía el equipo. Pero en ese momento Aguirre pidió la pelota en un tiro libre, remató bajo y cruzado, superó al uno visitante y selló el triunfo para Newell’s. Una victoria imprescindible pero que no despejó ninguna de las dudas que arrastra el equipo de Larriera desde el torneo pasado.

2 Newell’s

Hoyos 6



Méndez 5



Velázquez 5



Glavinovich 5



Martino 5



Cacciabue 6



Fernández 5



Banega 5



Balzi 4



Gonzalez 5



Ramírez 5



DT: Mauricio Larriera

0 Platense

Cozzani 5



Saborido 5



Vázquez 5



Suso 5



Picco 5



Marcich 4



Russo 4



Juárez 5



Gomez 5



Ocampo 4



Pellegrino 4



DT: Favio Orsi y Sergio Gómez

Gol: ST: 36m Cacciabue (N) y 45m Aguirre (N).

Cambios: ST: Montenegro por Russo (P), 28m Angulo por Gómez (P), Tirado y Aguirre por Banega y Balzi (N), 33m Schor por González (N), 39m Ocampo y Ferreyra y Martínez por Juárez y Ocampo (P), 40m May y Julián Fernández por Cacciabue y Ramírez (N).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque