El servicio de trenes entre Rosario y Cañada de Gómez continúa funcionando de manera irregular. Luego de estar con la boletería cerrada durante todo febrero, los usuarios denuncian la reiterada cancelación de servicios por falta de locomotoras, que muchas veces deben ser utilizadas en los servicios de larga distancia a Córdoba o Tucumán. La tarifa duplicó su valor y cada tanto vuelven a aparecer dificultades para la compra de pasajes online. El Concejo Deliberante de Cañada de Gómez declaró de interés municipal una jornada de lucha “en defensa y contra el cierre del servicio” con fecha a confirmar. El trasfondo, entienden, es la profunda desinversión del gobierno en el área y la preocupación se acrecienta ante la posible aprobación de la Ley Bases en el Senado, que contempla la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) que se encarga del servicio de transporte de pasajeros, así como también de Trenes Argentinos Cargas (TAC).

Irregularidad e incertidumbre. Con esas dos palabras definen el funcionamiento del tren que va de Rosario a Cañada de Gómez, conectando a ocho localidades de la región. Las alarmas se encendieron a fines del año pasado, ante los anuncios del gobierno nacional de recortar en distintas áreas. Pero la preocupación se profundizó ante el cierre de la boletería en Cañada de Gómez durante todo febrero y las reiteradas dificultades que se presentan para la compra del pasaje online, donde en varias oportunidades no figuraba el servicio. En las últimas semanas el problema que se repite es la suspensión de servicios por faltas de locomotoras, o la salida de formaciones reducidas. Todos síntomas de un mismo problema: desinversión.

“Viene pasando que las máquinas se rompen, que no hay repuestos, o que hay que esperar que llegue una locomotora desde Rosario. Es irregular, una semana funciona bien, pero diez días atrás tuvimos varios servicios cancelados porque no hay tracción. Y es algo preocupante”, explicó Stella Clerici, concejala de Cañada de Gómez, en diálogo con Rosario/12. “También vemos que la carga de pasajes se demora, o aparecen oportunamente. Y notamos que las formaciones se van reduciendo. Por ahí vienen con un solo vagón, pero cuando vienen tres vagones están todos llenos. Es decir que es un servicio demandado y los pasajes se agotan en función de la disponibilidad que haya”, agregó la ex intendenta de Cañada.

La situación viene generando inconvenientes entre los usuarios, que se enteran de la cancelación del servicio ese mismo día. Sobre todo, entre los jóvenes que abordan el tren para venir a estudiar a Rosario, o entre los estudiantes de la región que cursan en las sedes universitarias, las tecnicaturas y los profesorados que se cursan en Cañada de Gómez. “Ya ni siquiera tenemos previsibilidad sobre su funcionamiento”, detalló la exintendenta de la ciudad. En la web ya figuran los pasajes con su nuevo valor, que pasó de $440 a $800, en su tramo más largo. Una cifra que sigue siendo muy inferior al costo de viajar en colectivo.

En la comunidad preocupa la situación del tren y las fuerzas vivas de la ciudad se vienen organizando en ese sentido. Este jueves el Concejo cañadense declaró de interés municipal una jornada de lucha en defensa del tren. La intención era realizarla el próximo viernes 17 de mayo, pero la fecha aún no está confirmada. “La idea es hacer un reclamo antes de que se discuta la Ley Bases en Senadores, donde se pone en juego varias privatizaciones del sector”, remarcó Clerici.

Entre los considerandos del proyecto se indica que “a partir de falta de inversión y problemas en la tracción se han producido fallas en el servicio, especialmente en las últimas semanas” y se deja manifiesta la preocupación de que el tren de pasajeros se incluya dentro de los posibles servicios públicos a privatizar. “La protesta y reclamo por la defensa del tren de pasajeros Cañada-Rosario debe visibilizarse y cobrar fuerza para tratar de evitar el cierre del servicio”, remarcan en el escrito presentado por Clerici, en conjunto con la concejala Carina Mozzoni.

Degradación planificada

El problema abarca también los servicios de larga distancia que realizan viajes a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. De hecho, varias de las suspensiones que se dieron en el tren Rosario-Cañada de Gómez responden a que las máquinas estaban afectadas a algunos de estos servicios. En la lógica de la “sábana corta” se prioriza garantizar el servicio a quienes deben hacer tramos más largos. En la misma línea, la semana pasada se conoció la noticia de la suspensión del expreso Retiro-Rosario, que funcionaba desde diciembre de 2022 y corría únicamente los fines de semana. Y también la quita de dos de los tres coches Pullman que llevaba el tren diario entre Rosario y Buenos Aires. Eso se traduce en una pérdida semanal de 1.456 asientos, que ya no estarán disponibles.

Para el diputado nacional santafesino, Eduardo Toniolli, la irregularidad en la prestación genera que la gente comience a discontinuar su uso porque se deja de confiar en el servicio. “Es parte de lo que nosotros venimos denunciando que viene pasando con distintos servicios de corta, pero también de larga distancia a nivel nacional. Hay una degradación planificada de los servicios de trenes de pasajeros”, sostuvo en diálogo con Rosario/12. “Lo que pasó el viernes con el accidente de trenes en Buenos Aires es una consecuencia de esa degradación donde se dejan de adquirir repuestos o donde se cesantea a trabajadores que se dedican al mantenimiento. Todo eso empieza a generar este caldo de cultivo”, cuestionó.

En esa línea, el legislador justicialista consideró que la desinversión tiene un objetivo: crear las condiciones subjetivas para que a la población no le importe la privatización de los trenes, ante la prestación de un servicio que no es bueno. En concreto, el proyecto de Ley Bases que se debatirá próximamente en el Senado contempla la posibilidad de privatizar Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) que se encarga del servicio de transporte de pasajeros, y también de Trenes Argentinos Cargas (TAC). “Las cartas ya las mostraron y sabemos cuál es el objetivo. Más temprano que tarde van a avanzar en la privatización si no se les pone un freno”, advirtió.

A principios de marzo, Toniolli realizó un pedido de informes ante el corte del servicio Rosario-Cañada de Gómez, donde manifestaba su preocupación sobre la continuidad del tren. La consulta nunca fue respondida y el diputado denuncia que se trata de una modalidad común de la comisión de Transporte del Congreso: “Uno intuye que tiene que ver con que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, que no tienen ningún interés de que haya funcionamiento de esa comisión, porque sabe que uno de los temas que va a surgir con fuerza es este y el otro es el de los subsidios al transporte del interior”.

Por último, el legislador reconoció que la vuelta del servicio en 2022 fue un logro a partir de una larga lucha por parte de distintas asociaciones gremiales, civiles y sociales y aseguró que darán pelea para sostener el funcionamiento del tren que tanto costó recuperar. “No tenemos dudas de que en el afán de desguace de esta gestión, los trenes van a terminar siendo uno de sus objetivos. Pero vamos a dar la pelea”, finalizó.