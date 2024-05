El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; el ex ministro coordinador de la Nación Agustín Rossi y el legislador nacional Leandro Santoro compartieron un acto en Rosario y ante más de 2.000 personas destacaron la necesidad de construir "un modelo de país solidario y humano". En las escalinatas del Parque España, apuntaron contra el gobierno de Javier Milei y sus políticas de ajuste, al tiempo que cuestionaron al jefe de Estado por haber expresado simpatía por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

"Vinieron a destruir el Estado, hay que modificar cosas en el Estado pero no destruir. No podemos ceder a las tentaciones de la ultraderecha. No hay que correrse a la derecha porque la sociedad se ha corrido a la derecha, hay que mostrar que se puede construir otro modelo en la Argentina", dijo Santoro y sumó: "De lo que se trata es de poder construir una política que pueda enamorar a las mayorías sociales".

En el mismo sentido, Rossi aseguró que "hay que estar de cara a la gente, hay que estar reconstruyendo el tejido social nacional y popular". "El camino es escuchar, debatir y organizarse. Hay que reconstruir el movimiento nacional y popular", recalcó y destacó que el modelo económico de Milei "solamente cierra con altos niveles de desocupación y bajos salarios".

A su turno, el jefe del bloque de diputados de UxP afirmó que el peronismo es "el movimiento del trabajo y la educación,la salud pública, el que defiende los derechos de los argentinos y argentinas" y llamó a ser "auténticos". "Si creemos que vamos a convencer sacando nuestras ideas históricas y abrazando ideas de la derecha estamos confundidos. Cada vez que lo hicimos perdimos las elecciones. Tenemos que ser más auténticos que nunca", concluyó.