Tras el partidazo que terminó en empate 4 a 4 entre Racing y Belgrano, el defensor Leonardo Sigali enfatizó que dejaron escapar ellos mismos los tres puntos en el segundo tiempo, y le pidió disculpas a los hinchas por no poder aguantar el triunfo.

"La verdad que cuesta mucho porque convertimos cuatro goles, algo que no es fácil y en el mejor momento nuestro regalamos un partido increíble. No se puede explicar lo que pasó, nos están costando", expresó Sigali sobre el partido.

Racing ganaba 4 a 1 hasta los primeros minutos del complemento, una goleada que lo tranquilizó para el resto del duelo. Pero el local no se dejó estar se quedó con un increíble empate por 4 a 4 en los últimos minutos.

"Si le agradezco a la gente que nos alienta, nos apoya y seguramente este jueves estarán para darnos un plus como siempre en un partido tan complicado. Les pedimos disculpas pero esperamos su apoyo de siempre", agregó Sigali, quien también recordó el encuentro de esta semana por Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido.

Y cerró con el futuro del equipo en el torneo: "Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ya lo hablamos al inicio del torneo. Nos tocó el camino más largo y difícil pero vamos a hacer lo mejor para sacarlo adelante".