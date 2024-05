En el comienzo de un mayo caliente para el jazz internacional en Bebop (Uriarte 1658), se presentará el cantante, multiinstrumentista, compositor y diseñador de instrumentos musicales Chief Xian aTunde Adjuah. Seis veces nominado a los Grammy, ganador de dos Edison y reconocido con el premio Doris Duke a las Artes, Adjuah actuará martes y miércoles en doble función, 20 y 22.45. Con él estarán Cecil Alexander en guitarra, Ryoma Takenaga en contrabajo, Ele Howell en batería y el multinstrumentista Morgan Guerin. La serie continuará viernes 10 y sábado 20 con la presencia del guitarrista danés Jakob Bro, en trío con trompetista noruego Arve Henriksen y el baterista español Jorge Rossy, y el lunes 27 y martes 28 con la bajista polaca Kinga Głyk.

Para definir la música de Chief Adjuah es imprescindible liberarse de las coordenadas del gusto jazzístico tradicional. De hecho, el término “jazz” le produce ciertas sospechas. “El jazz puede describir mi música, pero no termina de definirla”, asegura el músico norteamericano en el comienzo de la charla con Página/12. Colaboraciones desde Prince, Thom Yorke y Flea, hasta Marcus Miller, Ron Carter, Eddie Palmieri y McCoy Tyner, además de raperos como Mos Def y Talib Kweli, entre otros, dan cuenta de la versatilidad del músico que con Rewind That (2006) obtuvo su primera nominación al premio Grammy como mejor disco de jazz contemporáneo. A partir de ahí, las búsquedas se abrieron hacia distintos horizontes expresivos, otros sonidos y nuevos gestos, incluso a partir de instrumentos diseñados por él mismo.

Chief Adjuah es reconocido, entre otras cosas, como el creador de la “Stretch Music”, un enfoque del siglo XXI que cuestiona el límite de los rótulos y afirma la libertad del jazz como herramienta. “Si el jazz se define desde la libertad, marca un camino útil para seguir”, reflexiona. Nacido como de Christian Scott en marzo de 1983 en Nueva Orleans, el músico asumió su nombre para sostener su identidad, la de los indios negros de Estados Unidos, los africanos que escapando de la esclavitud se refugiaron en las naciones indias. Nieto del legendario gran jefe indio Donald Harrison y sobrino del saxofonista Donald Harrison Jr, en la actualidad Adjuah es el gran jefe de la Nación Xodokan, tal como lo fueron su tío y su abuelo.

Después del reconocimiento obtenido con discos como Ancestral Recall (2018) y Axiom (2020), llegaron Ruler label, Diaspora y The Emancipation Procrastination (2017) –que forman la trilogía Centennial, editada con su propio sello, Ropeadope/Stretch Music–,un punto de inflexión evidente en la música de Chief Adjuah. Desde ahí, se plantea un cambio de rumbo que se plasma en Bark Out Thunder Roar Out Lightning (Ladra el trueno ruge el relámpago), el 14° disco de su producción personal y el primero en el que no toca la trompeta, el instrumento con el que se dio a conocer en el jazz internacional. “En Buenos Aires vamos a presentar temas de Bark Out Thunder Roar Out Lightning y de discos anteriores. Combinaremos la música que hemos desarrollado últimamente junto con la discos anteriores”, anticipa el músico.

Junto a la trompeta, además de cantar, Chief Adjuah tocará un instrumento diseñado por él mismo, que combina el n’goni y la kora de África occidental con el arpa europea en una poderosa síntesis que busca un sonido ancestral. “Es un arpa de doble cara, que construí a partir de recuerdos ancestrales. Es el principal instrumento de Bark Out Thunder Roar Out Lightning, un disco en el que busqué cambiar un poco la energía y la intención en torno a lo que estábamos tratando de comunicar sobre nuestra experiencia, porque me permite salir de la abstracción del sonido para sumergirme en la prosa y la poesía. La letra, digamos”, comenta el músico. “Este instrumento es esencialmente un corolario de los tipos de arpas de doble cara de África occidental que llegaron a lugares como Nueva Orleans y que habrían sembrado el blues y el rock”, agrega.

–Tu música está en permanente movimiento, escapando de las etiquetas ¿Hasta dónde se estira tu concepto de Stretch Music?

–No hay límites. Creo que la música está arraigada en la aceptación de posibilidades, aunque muchas veces domina el prejuicio de género. La Stretch Music puede llegar a cualquier parte. En esencia, es un enfoque etnomusicológico hacia la fusión ilimitada. Entonces, la idea es poder fusionar la mayor cantidad de contextos diferentes y unificarlos en una dirección.

–¿En qué momento de tu vida decidiste dejar de ser Christian Scott, un trompetista original del mundo del jazz, para ser Chief Xian aTunde Adjuah?

–Nunca dejé de ser Cristian Scott. Eso siempre será parte de lo que soy. Pero ser llamado así tiene muchos problemas, creo, porque muchas personas afrodescendientes en la diáspora son etiquetadas con los apellidos de personas que en algunos casos fueron captores, secuestradores, opresores o violadores. No quiero que estas energías asesinas que provienen del pasado colonial estén cuando alguien me nombra. Por eso quiero ser llamado Chief Xian aTunde Adjuah.

–¿Cómo combinás tus responsabilidades como gran jefe de la Nación Xodokan y tu actividad artística?

–Hay muchas sinergias entre las responsabilidades de jefatura que tengo y las artísticas. Mi familia ha estado a la vanguardia en mantener la clave de que muchas de las expresiones que surgieron en Nueva Orleans sean de comunidades negras. Entonces mucho de lo que hago como músico, como líder de banda y como jefe de la Nación Xodokan tienen conexión con eso. Es una experiencia intensa, en la que aprendo y maduro continuamente, pero más allá de todo, desde un punto de vista musical y artístico, la idea es tratar de darle a la gente cosas que sean útiles y que les ayuden a ser mejores.