Molesto por perder la titularidad en el arco de Newell’s a manos de Lucas Hoyos, Ramiro Macagno entró en conflicto con el técnico Mauricio Larriera y su actitud lo dejó afuera del plantel. El equipo de Mauricio Larriera hace fútbol hoy en Bella Vista para definir la alineación que el jueves se mide con Deportivo Riestra en Paraná por 16avos de final de Copa Argentina. La presencia de Brian Aguirre de titular es la mayor incógnita. Se largó la venta de entradas.

Macagno no aceptó ser arquero suplente y su salida del club se empezará a considerar a partir del mes que viene, cuando se abre el libro de pases. Su reacción a la decisión de Larriera de sacarlo bajo los tres palos leprosos no fue la esperada por el cuerpo técnico y no formará parte del plantel para la temporada que inició el pasado viernes. Ante Platense no fue al banco, ni siquiera fue citado a concentrar y no volverá a ser tenido en cuenta por el entrenador. El propio Larriera reconoció que la conducta del arquero ameritó una sanción disciplinaria y fue desplazado del plantel.

Ya sin Macagno en el equipo principal, el plantel hace fútbol hoy para despejar dudas sobre la alineación que el jueves a las 17.10 ante Deportivo Riestra buscará llegar a los octavos de final de Copa Argentina. El partido se jugará en cancha de Patronato de Paraná. Larriera considera repetir la alineación que venció el viernes a Platense por la primera fecha de Liga Profesional. La Lepra ganó el partido por lo que hizo Aguirre a su ingreso. El delantero jugó solo diez minutos y fue determinante para la victoria con asistencia y gol. El técnico uruguayo define hoy si le devuelve la titularidad a Aguirre para el juego del jueves.

No deja de llamar la atención la presencia de Aguirre en el banco, más aún con la aparición de titular en su lugar de Guillermo Balzi, de intrascendente actuación ante el Calamar. Con esta duda, ante Riestra el once leproso será con Hoyos; Méndez, Velázquez, Glavinovich, Martino; Cacciabue, Fernández, Banega, Balzi o Aguirre; Gonzáez, Ramírez.

Para acompañar al rojinegro a Paraná se deben comprar las entradas en la página de Deportick. El expendio es abierto al público en general y una vez realizada la compra solo se debe presentar el DNI el jueves en la cancha. Las generales tienen un costo de 16 mil pesos, menores 12 mil y plateas 25 mil pesos