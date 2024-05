En el Teatro Argentino de La Plata, Axel Kicillof encabezó este lunes el acto de lanzamiento de los Juegos Bonaerenses (JJBB) 2024. El gobernador, una vez más, tomó distancia del Ejecutivo que comanda Javier Milei y dijo que “mientras que a nivel nacional hay una clara intención de desmantelar todas las políticas destinadas al deporte, en la provincia de Buenos Aires le damos continuidad a los juegos que son un orgullo para las y los bonaerenses”. Y agregó que “a diferencia de la visión que indica que el Estado no debe ocuparse de prácticamente nada, nosotros estamos convencidos de que cada logro es el resultado de un esfuerzo colectivo”.



Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, celebró la continuidad de la política deportiva: “Es toda una hazaña poder hacer los Juegos Bonaerenses en este momento tan complicado por el ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional”. Más adelante coincidió con el sentido de las declaraciones de Kicillof y destacó que se trata de una "política central que impulsa el desarrollo de las y los bonaerenses”.

El subsecretario de Deportes, Leandro Lurati, apuntaló la misma idea y destacó el desprecio de la administración nacional hacia las actividades deportivas. “Este año nuestra comunidad está enfrentando adversidades por las políticas de un Gobierno nacional al que no le importa el deporte. En ese contexto, en la provincia de Buenos Aires tenemos el compromiso y la decisión política de construir los mejores Juegos Bonaerenses”, concluyó.

Argentina y el deporte, un solo corazón



“En un país como el nuestro, en el que el deporte se practica en cada uno de los barrios, es muy injusto que haya quienes no puedan expresar todo su potencial porque no cuentan con los medios para hacerlo”, señaló Kicillof aunque advirtió que su distrito no se alineará con las decisiones de la esfera nacional: “Aún en este momento tan complejo, vamos a trabajar para llenar de deporte y solidaridad a cada uno de los municipios de la provincia”.



La trigésimo tercera edición de los JJBB constará de cuatro etapas: Tras la primera, la instancia municipal, que culmina el 30 de junio, tendrá lugar la regional —entre el 1 de julio y el 31 de agosto—. La fase interregional fue incorporada este año y su realización está prevista entre el 1° y el 20 de septiembre. Por último, la final tendrá lugar en octubre y la ciudad anfitriona será Mar del Plata.

Son más de 100 las disciplinas deportivas y culturales destinadas a la participación de jóvenes, personas con discapacidad y también a quienes hayan transitado un trasplante. Además, habrá categorías de las que podrán participar los adultos mayores. Un detalle de esta edición es que como los Juegos Nacionales Evita no fueron confirmados todavía, la Copa Buenos Aires se realizará en el marco exclusivo de los JJBB.

Como parte del acto, se hizo la entrega de reconocimientos a las delegaciones de Salto y de Lomas de Zamora por el comportamiento y la cantidad de medallas que obtuvieron en la última edición, respectivamente.