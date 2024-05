El presidente Javier Milei se prepara para encabezar este martes desde las 12 el acto de inauguración del busto del ex mandatario Carlos Saúl Menem en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



Se tratará de un nuevo gesto de admiración y reivindicación del líder de La Libertad Avanza a las políticas neoliberales de los noventa conducidas por el riojano. La elección de la feha del homenaje al exmandatario no es casual: un día como hoy, 14 de mayo, pero de 1989, fue electo presidente por primera vez.

El homenaje a Carlos Menem en la Casa Rosada a 35 años de su primera elección ganada para la presidencia. (Imagen: captura de pantalla X/@JonHeguier)

El busto de Menem fue instalado el lunes anterior en la Casa de Gobierno, aunque quedó cubierto por una tela, a la espera de su inauguración oficial de este martes. En la ceremonia estarán presentes la ex esposa del ex presidente, Zulema Fátima Yoma; su hija, "Zulemita", y otros miembros de la familia Menem, que actualmente forman parte de La Libertad Avanza, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Semanas atrás, la gestión ultraderechista dispuso reubicar el busto de Néstor Kirchner en un sector más retirado del salón. En tanto, la figura del dos veces presidente quedó instalada en un lugar de privilegio, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los mandatarios, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.

Un día como hoy, pero de 1989, Menem se vuelve presidente

Un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, que habían sido adelantadas por la crisis económica que precipitó el fin del mandato de Raúl Alfonsín.



El clima por el año 1989 era desolador: la profunda caída de los salarios, el incremento de la desocupación, y la hiper inflación, condujeron al país a un estado caótico, con un fuerte aumento de pobreza, saqueos y con un clima social enrarecido. En este marco, la fórmula Carlos Menem - Eduardo Duhalde, del Frente Justicialista de Unidad Popular (FREJUPO), obtuvo el 47,51% de los votos en todo el país en los comicios celebrados en mayo. Su rival, el radical cordobés Eduardo Angeloz, reunió el 37,10% de los votos.

Carlos Saúl Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989, tras la renuncia de Raúl Alfonsín. (Imagen: NA)

Sin embargo, la promesa de Carlos Menem de una “Revolución Productiva” y “Salariazo” quedaba muy lejana si el poder se entregaba recién el 10 de diciembre. En tanto, el presidente Alfonsín renunció a su cargo y adelantó la entrega de la banda presidencial para el 8 de julio.

El turno de Menem en el Salón de los Bustos

Para ubicar el busto de un ex mandatario en el salón de la Casa Rosada, se debe cumplir el requisito de que hayan transcurrido dos mandatos desde su salida del poder. En ese sentido, todavía existen tres ex presidentes cuyas figuras están habilitadas para instalarse y aún no se hizo: Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Kirchner.



Los bustos se colocan de acuerdo a lo que dispone el Decreto 1872/2006. Esa norma establece que se deben poner "en el orden cronológico, correspondiente a sus respectivos mandatos constitucionales, y luego de transcurrido el plazo de dos períodos de Gobierno, contado desde la finalización del mandato respectivo".

La hija del expresidente, Zulemita Menem, ya había intentado en dos oportunidades que la figura en mármol de su padre -que está confeccionada desde hace años- estuviera presente en el Salón de los Bustos: la primera vez se lo pidió a Mauricio Macri y la segunda a Alberto Fernández.

Los expresidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín sellaron en 1993 el Pacto de Olivos para modificar la Constitución nacional y habilitar la reelección por primera vez en la historia argentina. (Imagen: NA)

Su colocación definitiva en el sector por el que ingresan el Presidente y todas las personalidades destacadas estuvo a punto de concretarse en la gestión de Fernández: la intención había sido hacerlo el 2 de julio de 2020, en coincidencia con el cumpleaños número 90 del riojano. Sin embargo, la pandemia de coronavirus frustró esa idea, que incluía también la presencia del propio homenajeado.

La muerte de Carlos Saúl Menem, el 14 de febrero de 2021, volvió a poner sobre la mesa la demorada colocación del busto y, en ese contexto, Fernández expresó nuevamente su intención de concretar el homenaje oficial en Casa Rosada, cosa que no hizo.

El 22 de enero de este año Zulemita volvió a intentarlo, a través de una carta que presentó en la Mesa de Entradas de Casa Rosada, explicando que ya se habían cumplido todos los requisitos para que su padre tenga su lugar en el Salón de los Bustos.

"Entiendo que no se trata solo de un deseo o pedido de carácter personal y familiar, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valoradas sus instituciones", escribió la hija de Menem. Unos pocos días después, desde la Rosada se comunicaron y le confirmaron que iban a avanzar.