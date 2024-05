Sin marcar grandes diferencias y con Lucas Hoyos con buenas atajadas, Newell's venció ayer en Paraná a un Deportivo Riesta con alineación suplente por la mínima diferencia y pasó a octavos de final de Copa Argentina. El próximo rival de los leprosos saldrá de la lleva que animarán Estudiantes, el último campeón, y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Newell’s no pudo nunca disimular la ansiedad que le generó la responsabilidad de superar a un rival con formación alternativa. Los nervios lo llevaron a cometer fallos tácticos, como en la jugada que Méndez se fue corriendo al arco de Hoyos desde mitad de cancha y no fue gol porque se repuso a tiempo Fernández para llegar a la marca antes del remate y en el rebote el uno leproso hizo una gran atajada ante Brito. La Lepra hizo todo rápido pero fue Dobboletta el que descomprimió la tensión de los leprosos con un fallo para controlar la pelota que le llegó a las manos y May puso la punta del pie derecha para marcar la diferencia.

Deportivo Riestra intentó imponer rigor físico en la marca para contener el juego de los volantes de Newel’s y así el partido careció de ritmo. El desorden en Newell’s fue un denominador común, incluso con el ingreso de Banega. Y por eso Deportivo Riestra exigió a Hoyos en algunas jugadas. Es que la Lepra no impuso su jerarquía ante Riestra a pesar de tener el control del juego en toda la tarde. Lo último que hizo Deportivo Riestra estuvo en las manos de Cristian Fabbiani en afán por generar repercusión. El técnico hizo debutar a Mateo Apolonio, un chico de solo 14 años, en una decisión tan incompronsible como irresponsable.

1 Newell’s

Hoyos

Méndez

Glavinovich

Velázquez

Martino

Cacciabue

Fernández

Tirado

Miljevich

González

May

DT: Mauricio Larriera.

0 Deportivo Riestra

Dobboletta

Minervino

Iribarren

Goitía

Torres

Méndez

Céliz

Cañete

Rodríguez

Bravo

Brito

DT: Cristian Fabbiani

Goles: PT: 23m May (N).

Cambios: ST: Desde el inicio Jacob por Glavinovich (N) y Acuña por Brito (DR), 15m Banega y Aguirre por Miljevich y González (N), 19m Pereira por Cañete (DR), 19m Portillo por Méndez (DR), 30m m Schor y Ramírez por Tirado y May (N), 39m Apolonio por Bravo (DR),

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Patronato (Paraná)

Expulsado: ST: 45m Iribarren (DR).