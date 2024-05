La comunidad universitaria manifestó este jueves su repudio a las amenazas de muerte contra dos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue en un acto en las escalinatas de la Facultad de Ciencias Médicas, donde las víctimas se refirieron al hecho, pero también hubo actividades frente a Humanidades y en la Plaza 25 de Mayo. “Contenía una bala pegada con cinta y una foto mía que fue tomada cuando yo salía de mi casa”, detalló Ignacio Lastra Báez, estudiante de Enfermería y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). La otra amenaza fue para Violeta Finocchiaro, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades, quien consideró que se trata de un acto de “persecución ideológica y violencia política”. Desde COAD expresaron su rechazo por medio de un comunicado, mientras que el rector de la UNR, Franco Bartolacci, pidió que se esclarezca rápidamente el asunto: “Cuando desde las más altas esferas de responsabilidad institucional se reproducen discursos violentos, hace que la sociedad legitime y naturalice que pasen cosas tan delicadas como estas”.

Las amenazas se conocieron este miércoles y fueron dejadas en sobres cerrados, con el nombre y el DNI de ambos dirigentes estudiantiles. En Medicina, el mensaje fue dejado adentro de una caja donde la JUP recolecta tapitas para llevar al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. “Cuando llego una compañera me informa que había encontrado un sobre con mi nombre en la mesita donde militamos. Adentro decía ‘para vos cárcel o balas’ sabemos dónde encontrarte. Contenía una bala pegada con cinta y una foto mía que fue tomada cuando yo salía de mi casa”, explicó Ignacio en diálogo con El Tres. El mensaje estaba firmado con la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo).

El joven relató que quedó “en shock” y junto a las autoridades de la institución comenzaron a redactar una carta para contar lo que había pasado, para luego radicar la denuncia formal. También reveló que no es el primer mensaje de odio que recibe. “Desde enero vienen publicando datos míos en Twitter. Yo no le di importancia porque lo veía como parte de las redes sociales”, expresó y agregó: “Creemos que no es casualidad, porque hace una semana tuvimos una marcha estudiantil y hace poco quisieron instalar la idea de adoctrinamiento en las facultades”.

Una modalidad similar se dio en Humanidades: dejaron un sobre cerrado, con nombre y DNI, en la fotocopiadora que gestiona el centro de estudiantes. Adentro, la misma amenaza. Cuando fueron a denunciar la situación a Fiscalía se encontraron con que no había sido el único caso. “Representa un acto de persecución ideológica y violencia política que nos remite a hechos de nuestra historia que la verdad lamentamos mucho”, sostuvo Violeta. Y añadió: “No tiene precedentes una amenaza de muerte hacia referencias del movimiento estudiantil. La verdad que nos sorprendió muchísimo, jamás nos había pasado una cosa así”.

Repercusiones

Desde Coad, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR, manifestaron su enérgico repudio y convocaron a distintas actividades durante el jueves para visibilizar el hecho. En concreto, hubo dos concentraciones, una en cada una de las facultades –a la mañana en Medicina y a la tarde en Humanidades– y un cierre de la jornada junto a la ronda de las madres de Plaza 25 de Mayo.

Por medio de un comunicado denunciaron “un claro intento de amedrentamiento” contra las agrupaciones estudiantiles, avalados por la circulación de discursos de odio. “Estas acciones intimidatorias tienen como contexto la lucha que protagonizamos contra el desfinanciamiento a las universidades nacionales, la deslegitimación de lo público y el intento de acallar las voces de los luchadores populares”, agregaron.

Por su parte, Bartolacci consideró que se trata de hechos “muy graves” que requieren poner a disposición de la justicia todos los elementos para que se esclarezca, pero también llamó a la “reflexión colectiva” del conjunto de la sociedad: “Cuando desde las más altas esferas de responsabilidad institucional se reproducen discursos violentos, eso hace que la sociedad legitime y naturalice que pasen cosas tan delicadas como estas. Hay que alertar la gravedad que esto tiene y señalar que quienes tenemos responsabilidades institucionales, en cada uno de nuestros actos también estamos haciendo docencia. Hay que volver a discutir públicamente la necesidad de construir una vida en libertad y en comunidad”.

El intendente Pablo Javkin también se solidarizó con los estudiantes amenazados y se refirió a la situación. Durante una rueda de prensa, en el marco de la presentación de los juegos CReAR, el mandatario local señaló que toda forma de violencia debe ser repudiada y se puso a disposición de las víctimas: “No recuerdo en la vida universitaria un hecho así, de una amenaza con un casquillo de bala y espero que los avances en la investigación también nos permitan esclarecerlo”.

“Se juega con algo con lo que no hay que jugar. Para que haya paz hay que rechazar y repudiar la violencia en todos los sentidos. Y en términos políticos también, más allá de que obviamente esperamos los avances de la causa”, sostuvo Javkin. Y agregó: “Cuando el debate se niega y se basa solamente en la descalificación del otro, cada vez estamos un poquito peor y de eso hay que salir”.