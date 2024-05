Central cumplió con su obligación y logró anoche una victoria en Copa Libertadores que lo deja con esperanzas hasta la última fecha del Grupo G. El canaya impuso las diferencias que hay con el débil Caracas aunque para eso fue necesario el talento de Maximiliano Lovera y el poderío goleador del chico Agustín Módica. Ellos fueron las figuras en un equipo que aún espera por la mejor versión de Ignacio Malcorra y Jonatan Gómez. Central resolvió el partido en el primer tiempo y en el complemento impuso el ritmo a voluntad.

Maximiliano Lovera sacó a Central de sus problemas con el juego. El canaya se apropió del partido con facilidad pero no era punzante en sus ataques. Hasta que Lovera marcó un gran gol de tiro libre, con remate de derecha al ángulo de la barrera, que dejó resignado a Faríñez. Pero fue necesario que algunos minutos antes Broun se luzca en una gran atajada en remate cruzado de Pernía.

El gol de Lovera orientó a Central a consolidar la ventaja y le quitó a Caracas las ilusiones con las que salió a jugar. Con la diferencia se soltó Campaz y llegó el segundo a los pocos miuntos del grito de Lovera. Un desborde del colombiano dejó a Módica lanzado en el área chica para anotar el segundo con el pie derecho. Caracas es el peor equipo en Copa Libertadores y Central lo demostró imponiendo su juego. El equipo atacó en abundancia, como en la jugada que acompañó Mallo hasta el fondo y recibió la pelota en un centro pasado pero el balón pegó en el palo.

El equipo de Russo ya no tuvo dificultades en el segundo tiempo para controlar el partido. El canaya quedó conforme con la diferencia, más aún después del segundo gol de Módica, al aprovechar un desvío en un tiro de esquina para aparecer por el segundo palo. Módica va a todas las pelotas, acompaña las jugadas hasta el final y esa dedicación es su mayor mérito. El triunfo era una obligación y cumplió. El descuento de Echenique y el gol de Lo Celso sobre la hora quedó para la anécdota. Lo que viene ahora es un desafío de exigencia: Central debe vencer a Peñarol en Montevideo, es la única opción que tiene para clasificar a los octavos de final.

4 Central

Broun

Martínez

Quintana

Mallo

Sandez

Gómez

Martínez

Malcorra

Lovera

Campaz

Módica

DT: Miguel Russo

1 Caracas

Faríñez

La Mantia

Quijada

Tamayo

Cassiani

Padilla

Ortega

Rivas

Sulbarán

Pernía

Pérez

DT: Henry Méndez

Goles: PT: 29m Lovera (RC) y 34m Módica (RC). ST: 13m Módica (RC), 39m Echenique (C) y 45m Lo Celso (RC)

Cambios: ST: Desde el inicio Manrique por Quijada (C), 19m Echenique y Rivas por Sulbarán y Pérez (C), 26m Komar por Quintana (RC), 35m Figueroa por Cassiani (C), 38m O'Connor y Lo Celso por Campaz y Gómez (RC) y 40m Cervera por Módica (RC).

Arbitro: Roberto Pérez (Perú)

Cancha: Central