Las VII Jornadas de Auditores Internos de Universidades Nacionales se iniciaron este jueves en las instalaciones de la Universidad Nacional de Salta y seguirán hoy viernes. Participan representantes de más de 30 casas de altos estudios del país.

"Esta falacia de que las universidades no son auditadas no puede ni debe servir de justificativo para impedir que la Universidad siga llevando adelante sus funciones de transmisión del conocimiento, de las ciencias o aplicaciones, a través de la actividad de docente, investigación y extensión”, sostuvo el rector de la UNSa, Daniel Hoyos. También aseguró que las universidades "han sido y son respetuosas de cada una de las auditorías que se han realizado”.



Hoyos resaltó la importancia de que las comunidades universitarias y la sociedad en general comprenda que las auditorías existen desde hace décadas en las universidades públicas. Por un lado, a partir de un control interno, en el que este año las Unidades de Auditoría Interna establecieron los mecanismos respetando las normas de control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Mientras que también existe un control externo que se realiza mediante la Auditoría General de la Nación.



Las jornadas se llevan a cabo la modalidad presencial y virtual. Continuarán con distintas actividades, como capacitaciones para mejorar el control interno y externo de las instituciones y de la gestión técnico profesional ante la opinión pública.

Por otro lado, el contador público y director de la Unidad de Auditoría Interna de la UNSa, Marcelo Hegab, destacó que las tareas y procedimientos realizados en cada uno de los controles se hacen “bajo lineamientos técnicos y profesionales que garantizan objetividad y confiabilidad”. “Cualquier decisión o recomendación tendrá consistencia con el lema de nuestras jornadas, que es revalorizar la auditoría interna en este nuevo escenario”, afirmó.

Hegab dijo que “la responsabilidad del control interno es de todos" y que con la mejora de esos controles se debe agregar valor a las universidades. Consideró que estas jornadas son importantes para consolidar y ampliar las herramientas que provee la Red de Auditores Internos de las universidades nacionales, con intercambios de experiencias y capacitación”.

En la tarde se hizo la asamblea de la Red de Auditores de Universidades Nacionales. La jornada este viernes seguirá con una capacitación sobre Inteligencia Artificial en la Auditoría, además de otras reuniones vinculadas al control de la obra pública y la aplicación de criterios de sostenibilidad en las compras de la Universidad.

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda"

El encuentro de auditores se realiza en el marco de los recortes presupuestarios de la Nación. El miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) insistió con este reclamo.

El CIN señaló que la actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año.

Pero, "resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas", reclamó el CIN.

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", advirtió. También consideró que el gobierno ha confirmado con sus actos que los recursos están. En se marco, exigió una resolución inmediata que garantice un incremento igual al otorgado a la UBA para todas las universidades públicas de la Nación.

El comunicado también insiste en el reclamo de paritarias para las y los trabajadores de las universidades con aumentos que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario; el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico; la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas.

"Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios", resaltó.

El Comité Ejecutivo resolvió quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente del gobierno nacional y si no la hubiera, esperar definir acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública.