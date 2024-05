Ya no hay ninguna actividad en el parque Puerto Pibes. Así lo confirmaron a este diario los y las trabajadoras de los programas sociales y recreativos que funcionaban allí, que denunciaron que este jueves el Gobierno porteño terminó de desmantelar lo último que quedaba en el predio de Costanera Norte. En marzo ya se habían trasladado los programas a una escuela del barrio de Paternal, mientras que en esos terrenos seguían funcionando tareas administrativas y de acompañamiento social.

"El miércoles nos avisaron que al día siguiente iban a mandar los camiones de mudanza para vaciar Puerto Pibes. Tuvimos que ir para resguardar nuestras cosas y al menos pudimos lograr que nos habiliten llevar los materiales a la escuela donde estamos funcionando y otros a un depósito, pero el predio se desalojó en su totalidad", contó a Página 12 Matías Vázquez, trabajador del programa Recreación Comunitaria, que junto al de Turismo Social funcionaba desde hace 25 años en el predio de Costanera Norte. En un comunicado compartido en sus redes sociales, desde el programa sostuvieron que "no nos dieron ni siquiera tiempo de embalar las cosas para protegerlas, cosas que además son de todxs ustedes porque son parte de una política pública".

El conflicto por los destinos del terreno ubicado sobre la avenida Cantilo, detrás de Tierra Santa, se desató a mediados de febrero, cuando los y las trabajadoras recibieron la notificación por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de los programas en cuestión, que indicaba que el predio se cerraría y que los reubicarían en otro lugar. Con esa incertidumbre sobre sus futuros laborales, los empleados de los programas comenzaron una campaña de protesta, que incluyó actividades en la Legislatura y un festival en Puerto Pibes, para garantizar los puestos de trabajo. Finalmente consiguieron ser relocalizados en la Escuela N°1 Federico García Lorca, ubicada en el Parque La Isla de Paternal.

"Logramos seguir haciendo dos de las propuestas los sábados en la escuela, que la gestionamos nosotros desde el programa. Y los días de semana, el trabajo de oficina, de planificación y de acompañamiento socioeducativo seguía funcionando en Puerto Pibes. Ahora no tenemos ese espacio, así que esos trabajos también peligran", advierte ahora Vázquez, que asegura que "la situación es gravísima porque no nos buscaron soluciones, desde la semana que viene no sabemos dónde vamos a seguir realizando ese trabajo".

Ubicado en una zona de alta cotización inmobiliaria, Puerto Pibes forma parte de los terrenos que a mediados de los '90 fueron cedidos al Sindicato de Empleados de Comercio. Esa cesión, señalan los y las trabajadoras, contenía una cláusula que estipulaba que una parte del predio debía ser utilizada para políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia, condición por la que se creó Puerto Pibes. Este diario consultó a fuentes del Ministerio sobre la situación pero al cierre de esta edición no había recibido respuestas. A principios de marzo, en medio del conflicto, sí habían indicado que la decisión de vaciar el predio corresponde a un nuevo convenio firmado entre el GCBA y el sindicato en el que "se aceptó darle un nuevo uso al predio". Sobre ese "uso", sin embargo, no habían dado precisiones.

El desalojo definitivo de Puerto Pibes implica la pérdida del uso público de un predio con edificios que cuentan con habitaciones con capacidad de alojar hasta 70 niños, niñas o adolescentes, además de un gran espacio verde para actividades al aire libre, amplias salas de recreación bajo techo, un quincho con parrilla, baños con duchas y seguridad las 24 horas. Por el programa Turismo Social, por ejemplo, pasan cada año más de 11 mil niños, niñas y adolescentes de hasta 21 años en situación de vulnerabilidad.



Recreación Comunitaria, en tanto, se divide en tres áreas. En primer lugar funciona el Curso de Líderes Recreativos Comunitarios, dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con una continuidad de tres años para finalizar el proceso socioeducativo, por el que cada año pasan entre 200 y 250 jóvenes de la Ciudad. Recreación Ambiental, por su parte, alcanza anualmente a 3 mil niños y niñas de primaria con actividades en la huerta, mientras que el Área de Extensión ofrece actividades complementarias para chicos y chicas de secundaria, además de capacitaciones para docentes.