Un crimen estremeció el mediodía de ayer al barrio Sarmiento, en zona norte. Una mujer de 57 años fue hallada sin vida y sangrante en medio de una escena desordenada en el interior de su vivienda. El fiscal de Homicidios Patricio Saldutti libró orden de captura para la pareja de la víctima, que para ese momento no había sido localizado. Fue un vecino quien encontró la escena del crimen, en una casa de pasillo de la calle Víctor Mercante al 500, enfrente del shopping Portal Rosario. Adriana Luna, de 57 años, yacía boca abajo y con sangre alrededor, ya sin vida. En la habitación había desorden, ropa y objetos esparcidos por el piso. El vecino, que en un principio quedó demorado bajo sospecha pero luego liberado, explicó al llamar a la policía que hacía algunos días que no sabía nada de su vecina, a quien solía ver a diario. Por eso se animó a llamar y a entrar a la casa al no recibir respuesta alguna. Luego, otros vecinos declararon ante el fiscal que el miércoles pasado se había escuchado una fuerte discusión en esa vivienda, entre la mujer y su marido. Para colmo, el hombre que era la pareja de la víctima tiene antecedentes penales por violencia de género.