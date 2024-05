“GESTIONAMOS PARA SALIR ADELANTE, POR NUESTRA GENTE Y NUESTRO PAIS”

El viernes pasado se realizó una extensa reunión en la provincia mediterránea entre el gobernador Martín Llaryora, ei Intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini y el Intendente de Funes, Roly Santacroce. En el encuentro se avanzó en fortalecer y articular un modelo innovador de desarrollo desde el interior productivo que representa la Región Centro, con sentido federal.

En este aspecto Roly Santacroce expreso: “Para los que somos del interior no existe otra cosa que producir y producir, eso identifica a nuestra región como motor impulsor del país. Nuestro pueblo no quiere vivir de subsidios, quiere trabajo digno y para eso debemos generar las condiciones que lo propicien y eso es gobernar, fomentar la industria, incentivar el sector agroindustrial y las economías regionales, con una visión estratégica de mediano y largo plazo, articulando la sinergia público-privada. En Funes lo hemos logrado y Córdoba es un ejemplo a seguir”.

Los mandatarios abordaron también con mucha preocupación la agenda social, la situación que atraviesan los sectores productivos, la fuerte caída en los ingresos de los trabajadores, la pauperización de la clase media, la falta de expectativas de jóvenes y en especial la situación de los jubilados, ante un ajuste histórico y pérdida significativa de su poder adquisitivo.

Santacroce fue claro al manifestar: “No podemos quedarnos mirando los fracasos del pasado, el presente nos llama y no hay excusas para no animarse. Con Llaryora y Passerini compartimos este criterio, somos optimistas del futuro. Gestionamos para salir adelante, por nuestra gente y nuestro país. No podemos quedarnos en las quejas o los diagnósticos, debemos ser parte de esta nueva generación que con valentía enfrente los más grandes desafíos que tenemos hoy los argentinos. Nosotros predicamos la esperanza, no la resignación. No hay recetas mágicas, nos hacemos cargo de lo que nos toca, con una clara estrategia de visión de futuro y en ese sentido, estamos construyendo juntos una nueva alternativa integradora y transformadora, con el claro objetivo central de que nuestra gente viva como se merece; mejor”.