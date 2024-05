La actriz y cantante Rita Cortese anunció una nueva presentación en el Café Berlín el 16 de junio, donde interpretará en su repertorio canciones de Atahualpa Yupanqui y Enrique Santos Discépolo, entre muchas otras. Además, está preparando su primera obra de teatro como directora y dio detalles con Víctor Hugo Morales en La Mañana de la 750.

"Mi marca registrada es el teatro, me siento actriz, Decir que soy cantante me da mucho pudor, pero hace muchos años que lo hago. Me considero más una intérprete, una buscadora", sostuvo la artista.

"Ahora estoy dirigiendo teatro, la primera vez, una adaptación de una obra de Thomas Bernhard. Estoy dirigiendo a Vera Spinetta y Julieta Cardinali. Es una obra de una actualidad brutal, en donde dos mujeres que se quedan a cargo de una casa están atravesando situaciones con un poder magnífico", señaló.

Para Cortese, la dirección es "un tanto más liberadora". "Es estar de pronto en la noche pensando textos y el dibujo escénico", afirmó.



Como actriz, recordó que nunca "atravesó" por un teatro "cómodo". "Siempre fueron obras muy importantes donde era difícil que un personaje que te quedara cómodo. Igual la comodidad está en el living de la casa. El escenario es incómodo y peligroso, y eso es fantástico", concluyó.