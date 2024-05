Newell’s pone a prueba sus necesidades en su primer partido de visitante del torneo. El equipo de Mauricio Larriera debe recomponer la floja imagen que dejó en el debut ante Platense en partido que esta noche juega en cancha del subcampeón de Copa de la Liga. Mauricio Larriera espera por la evolución de Ian Glavinovich para saber si puede seguir en el equipo y mantiene sin confirmar la aparición de Brian Aguirre como titular.

Newell’s salió airoso en sus dos primera presentaciones en el segundo semestre deportivo del año pero la desconfianza pesa sobre el equipo. Porque ante Platense encontró la victoria por lo que hizo a su ingreso Brian Aguirre y ante Riestra ganó por la mínima ante un rival que jugó con suplentes. Es decir que en cuanto al rendimiento a la Lepra le queda todo por demostrar. Y la prueba de esta noche es de elevada exigencia: Vélez viene de ser la sorpresa de la pasada Copa de la Liga con el destacado nivel de sus juveniles que aparecieron en el primer equipo.

Del equipo que viene de vencer a Platense en Liga Profesional no jugará Guillermo Balzi, de muy floja actuación. Pero Larriera no definió quién lo reemplazará. En el partido de Copa Argentina ante Deportivo Riestra ingresó el chico Fabricio Tirado. En el encuentro del jueves tampoco jugaron Ever Banega y Juan Ignacio Ramírez. Pero ambos fueron preservados y regresarán esta noche. Por lo cual no está claro quién jugará por Balzi. Mientras que en defensa la duda es la permanencia de Glavinovich. El defensor no entrenó con normalidad el fin de semana por una molestia muscular que le impidió completar el partido con Deportivo Riestra pero el entrenador lo subió ayer al micro para quedar concentrado en Buenos Aires. En caso de que a último momento se decida que no juegue su lugar será ocupado por Tomás Jacob.

El partido es importante tanto para Newell’s como para Larriera. Porque el equipo necesita ganar para colarse en la tabla anual a la pelea por clasificar el año que viene a las copas internacionales. Es el objetivo de mínima para el club jugar en 2025 la Copa Sudamericana y hoy el equipo está a un punto del último en acceder, que casualmente es el rival de esta noche. Independiente y Unión están en la misma posición que los leprosos, aunque en ese caso ambos tienen un partido más jugado.

Vélez atraviesa aún el momento de aceptación de la final de Copa de la Liga perdida por penales a Estudiantes. A días de la caída en Santiago del Estero el conjunto de Gustavo Quinteros debió dar inicio a la nueva temporada en Liga Profesional y se encontró en La Plata con una derrota por goleada ante Gimnasia y Esgrima que evidenció la fatiga psicológica de los jugadores, en su mayoría juveniles, tras la tensión y frustración del juego con el pincharrata.

El partido se jugará desde las 20 y lo televisará TNT Sports con el arbitraje de Fernando Rapallini, quien echó a Ever Banega en el torneo pasado ante Godoy Cruz.

Vélez: Marchiori; Jara, Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Ordoñez, Bouzat, Pizzini, Aquino; Fernández, Romero. DT: Gustavo Quinteros

Newell’s: Hoyos; Méndez, Glavinovich, Velázquez, Martino; Cacciabue, Fernández, Banega, Tirado o Aguirre; González, Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Vélez

Hora: 20

TV: TNT Sports