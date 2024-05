"Muchas gracias por su atenta carta y por el afecto que allí me manifiesta en nombre de los habitantes de la Ciudad de Rosario. Le agradezco su cercanía y las oraciones que ofrece por mí y por la misión pastoral que me fue encomendada. En este tiempo difícil que atraviesa la humanidad, pidamos la gracia de ser instrumentos de fraternidad y de paz, protagonistas de la caridad y constructores de un mundo fraterno y solidario. Pido para usted y para cada uno de los rosarinos, el don de la alegría y de la paz del Señor Resucitado. A todos, les envío mi bendición. Rezo por usted; por favor, no deje de orar por mí. ¡Gracias! Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco". La respuesta que recibió ayer Pablo Javkin de parte del Papa a la carta que le enviara el intendente.