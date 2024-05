El gobierno provincial repuntó un tanto la propuesta de aumento salarial que le formuló ayer a los gremios docente y estatal al proponerle una mejora global de 18% escalonado entre los sueldos de abril, mayo y junio. Los sindicatos quedaron en consultar a sus bases y contestar, pero desde ya la docencia avisó ayer que adherirá al paro nacional que Ctera realizará en todos los niveles de educación, y al que también se plegará la docencia universitaria, un reclamo dirigido al gobierno de Javier Milei.

El Ejecutivo mantuvo ayer sendas reuniones, primero con ATE y UPCN, luego con Amsafé, Sadop, UDA y AMET.

Los ministros de Gobierno, y de Economía, Fabián Bastía y Pablo Olivares, reconvinieron la propuesta del 10% ofrecida a principios de mes y esta vez mejoraron: 9% de incremento para el sueldo de abril que sería retroactivo, 5% en el salario de mayo, y 4% más en el de junio. De acuerdo a lo que pondera la Casa Gris, de aceptar la oferta cada empleado de la administración central tendría una mejora inmediata del sueldo de 75 mil pesos, lo que para las categorías inferiores del escalafón representa más que el 9% de recomposición inicial. Y en relación al sueldo de marzo, el incremento a cobrar en los primeros días de junio sería no menor a 150 mil pesos, por el retroactivo acumulado de abril.

"Es una propuesta que amerita ponerla a consideración de los trabajadores", avaló el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor. Y a la par, Jorge Molina, titular de UPCN, terció en la misma dirección: "Pensando en que el país va camino a un proceso de inflación decreciente, se puede preservar el salario de los trabajadores. Esta es la mejor propuesta después de varias semanas que venimos trabajando. Es una propuesta considerable, en el marco y contexto nacional", aceptó.

Lo que queda por zanjar es el reclamo gremial por el descuento aplicado por la Provincia a todos los que hicieron paro el 8 de mayo. "Hicimos presentaciones por escrito con respecto a ese tema. El gobierno todavía no tiene una respuesta positiva hacia ese reclamo", dijo Molina.

La respuesta del gremio estatal se conocerá el miércoles, luego de que las bases deliberen en asambleas y resuelvan en plenario. Menos combativo que los docentes, se descuenta que estos sindicatos aceptarían la oferta.

Idéntica propuesta transmitieron Bastía y Olivares a los negociadores docentes. Y todos salieron con la misión de contestar en la semana. En el caso de Amsafe, hoy se realizarán votaciones en todas las seccionales y el miércoles se volcarán las respuestas por la aceptación o el rechazo de la propuesta en asamblea general.

Mientras la negociación transcurría en Santa Fe, a nivel nacional Ctera maduró un paro nacional de 24 horas a realizarse este jueves. Y tanto Amsafe como Sadop, UDA y AMET comunicaron de inmediato su adhesión.

"Este paro nacional tiene que ver con el incumplimiento del gobierno nacional no sólo por no convocar a paritaria, sino por no enviar fondos a las provincias. Exigimos que lo haga para sostener las políticas educativas, para el incentivo docente, la transferencia de recursos al sistema previsional. Por eso el paro de 24 horas en todo el país", explicó Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato de docentes de enseñanza pública.

"Seguiremos exigiendo que el gobierno no aplique ningún descuento por paro. El gobierno incumplió con la paritaria 2023, hay claros motivos por los que llevamos adelante esta medida. El gobierno no puede descontar un día de paro a trabajadores que reclaman el incumplimiento de la misma patronal", agregó por otra parte.

El paro convocado por Ctera y los sindicatos docentes enrolados en CGT obrecede a "la falta de avances en las negociaciones salariales y la ausencia de convocatoria a la paritaria nacional por parte del Gobierno".

El reclamo docente plantea la convocatoria a la paritaria nacional que da marco a las paritarias provinciales, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), cuya eliminación por parte de Nación significó una poda salarial del 10 al 20% a valores de diciembre.

Asimismo, el planteo de Ctera reclama "más presupuesto educativo, el envío de recursos para infraestructura escolar y para comedores escolares, urgente aumento de emergencia a los salarios de las y los docentes jubilados". En la misma línea, se opone al traspaso de las cajas previsionales a Nación por parte de las provincias que no lo hicieron, como Santa Fe. Y contra la modificación de los regímenes jubilatorios para docentes, en riesgo con la reforma previsional implícita en la ley Bases.