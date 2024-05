El gobierno santafesino volvió a quejarse por la desigual distribución de fondos para el transporte por parte del gobierno nacional. En conferencia de prensa, la secretaria de transporte provincial, Renata Ghilotti, criticó el aumento de fondos para subsidiar el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al mismo tiempo que se congelaron los recursos para el interior del país. “De todos los aportes que hacemos los santafesinos, vuelven cero pesos para el transporte”, criticó la funcionaria. “Veníamos reclamando una distribución más equitativa y, lejos de romper con ese desequilibrio, se ha profundizado aún más”, agregó Mónica Alvarado, subsecretaria del área. Por redes sociales también hubo mensajes del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente rosarino, Pablo Javkin, que van en la misma línea. “Si esos recursos de los santafesinos fueran a nuestro sistema de transporte, el boleto sería prácticamente gratuito”, apuntó el mandatario provincial.

Por medio de la resolución 4/2024 publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos del AMBA. El objetivo de la medida es mantener congelado el precio de la tarifa en 270 pesos y destrabar la paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las firmas del sector. En Rosario el boleto ya cuesta 700 pesos y se aguarda por la actualización del estudio de costos que podría impulsar próximamente un nuevo aumento en el precio del boleto.

En el gobierno provincial la noticia cayó naturalmente mal. En conferencia de prensa, las autoridades del área de transporte expusieron los números que marcan la discriminación. Durante el primer cuatrimestre del año los santafesinos aportaron 27.900 millones de pesos en concepto de impuesto a los combustibles, una cifra que creció considerablemente en los últimos meses: solo en marzo, el aporte había sido de 6.843 millones y en abril la cifra trepó a 14.106 millones. Como contrapartida, Nación envió apenas 4.701 millones que corresponden a Fonavi, obras de infraestructura y cooperativa vial, pero nada de recursos vinculados al Fondo Compensador del Transporte. “Cada vez que cargamos un litro de nafta 124 pesos van al gobierno nacional y, si es gasoil, 190 pesos”, apuntó Alvarado.

En diciembre de 2023, Nación destinó 11.500 millones de pesos al transporte del interior del país, de los cuales 1.393 millones se destinaron a la provincia de Santa Fe. La situación, que ya era injusta y generaba reclamos por parte de las provincias y municipios del interior del país, ahora se profundizó: durante el primer semestre del año Nación aportará 332 mil millones de pesos al AMBA, mientras que la provincia de Santa Fe recibirá cero. “Veníamos reclamando una distribución más equitativa y, lejos de romper con ese desequilibrio, se ha profundizado aún más”, cuestionó la subsecretaria del área.

Ante ese escenario, Ghilotti remarcó que la provincia tuvo que doblegar sus esfuerzos para el sostenimiento del sistema: en lo que va del año, la Casa Gris destinó a transporte más de 14 mil millones de pesos, entre los que se encuentran unos 4.500 millones correspondientes al Boleto Educativo. “Lo que estamos mostrando es la desigualdad profundizada. El gobierno nacional está tomando una decisión que para nosotros es absurda. Es un gobierno que anunció que vino a cambiar y lo único que hizo fue profundizar una desigualdad que venía consolidándose en el gobierno kirchnerista”, evaluó.

La secretaria de transporte provincial adelantó que el propio gobernador se puso en contacto con las autoridades nacionales para elevar el reclamo y advirtió que la situación del transporte es “crítica” en la provincia de Santa Fe. “De todos los aportes que hacemos los santafesinos, vuelven cero pesos para el transporte”, expresó y agregó: “Nosotros tuvimos que tomar una decisión que no fue grata, que fue sincerar el boleto de transporte interurbano. Eso nos permitió sostener el sistema. Pero estamos en una situación difícil, te diría que es día a día, y de acuerdo a las definiciones que se van tomando”.

Consultada sobre el acompañamiento del gobierno provincial a la Ley Bases que propone al presidente, pese al malestar que generan medidas como la distribución de fondos al transporte, la funcionaria contesto: “Lo que estamos mostrando es, básicamente, una posición que tiene el propio gobernador a la hora de reclamar lo que nos corresponde por derecho. Sin embargo, eso no va a hacer que no vayamos a una mesa de diálogo e incluso a la firma de un Pacto que creemos que va a ser la salida o el puntapié para sacar la Argentina adelante”.

En redes

El gobernador Pullaro se expresó sobre el tema por medio de las redes sociales. En su cuenta de Twitter calificó a la discriminación por el envío de subsidios como “un error incomprensible” por parte del gobierno nacional “que repite el esquema del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”. Y siguió: “No queremos una ayuda, reclamamos una parte ínfima de lo que aportamos. Para que se entienda el aporte que Santa Fe realiza al fondo que administra el gobierno nacional. Si esos recursos de los santafesinos fueran a nuestro sistema de transporte, el boleto sería prácticamente gratuito”.

Asimismo, el mandatario informó que inició los contactos formales para que se escuche el reclamo de la provincia. En tanto, el intendente rosarino, Pablo Javkin, también se pronunció por la misma vía: “Las provincias y ciudades del interior reclamamos algo básico en un país federal: igualdad. No pedimos limosna, exigimos que se devuelva al menos una parte de lo que aporta nuestra gente. Basta de discriminación. Boleto igual para todo el país”.

El, diputado Toniolli cruzò a Pullaro en redes

Por su parte, el diputado nacional Eduardo Toniolli respondió el mensaje de Pullaro y lo instó a presentar el reclamo en la justicia. “El actual gobierno nacional no repite esquemas del pasado (ni siquiera el peor, que fue el de Macri, que redujo los subsidios al transporte del interior un 75%). Milei directamente eliminó los subsidios al transporte de pasajeros del interior, lo llevó a cero”, criticó y agregó: “Vayamos juntos (provincia, legisladores, municipios) a la Justicia, al Congreso y a la Plaza de Mayo a reclamar lo que le corresponde a Santa Fe. Sin movilidad no hay actividad económica, no hay acceso a la educación ni a la salud, no hay futuro para los santafesinos”.