La imagen que mostró Newell's en el torneo pasado volvió a asomar anoche en Liniers. Un equipo débil en defensa y sin argumentos de juego colectivo llevaron al equipo a su primera derrota en Liga Profesional. Vélez sacó ventaja en la primera parte y a pesar de no jugar con la pelota en el complemento solo en una ocasión estuvo cerca del empate el rojinegro. Mauricio Larriera no logró levantar el nivel de juego con ninguna variante, a excepción del ingreso Brian Aguirre. El rendimiento genera dudas sobre el entrenador.



Vélez fue más claro que Newell’s para avanzar con la pelota. El local alternó avances por los laterales mientras que la Lepra generó riesgos con las pelotas paradas. La primera ocasión fue de Ramirez, con cabezazo débil a las manos de Marchiori. El partido pasó a jugarse mucho en el mediocampo y Vélez sacó ventaja en una jugada que no generó mayor atención. Todo lo resolvió Pizzini con pase vertical y Romero encaró a Hoyos con pelota al pie para anotar con toque cruzado. Una muy buena jugada hizo la diferencia.

Romero lo e3ncaró a Hoyos y vieno el gol de Vélez

La reacción de Newell’s al gol fue adelantando las líneas. El equipo quedó parado en campo rival y lo hizo con la pelota en su poder en gran parte del juego. Pero mostró dependencia al talento de Banega para terminar las jugadas. Ningún otro jugador, a excepción de Ramírez, aportó una finalización de jugada.

Larriera incluyó a Aguirre para el segundo tiempo. El partido se abrió porque Newell's sumó a Martino a cada ataque y el equipo dejó espacios en su propio campo. Y así Vélez se inclinó a salir en velocidad con cada pelota que recuperó. El partido se hizo más atractivo que las ocaciones de no gol no asomaban en las áreas. Los intentos de Newell's fueron en todos los casos por intervenciones de Aguirre, en general con desbordes por izquierda, pero también apareció por derecha. Pero la más clara fue una corrida de González y en el centro atrás Ramírez tocó apenas desviado con remate cruzado.

Vélez jugó de contragolpe el último cuarto de hora porque fue eficiente Newell's en su presión en mitad de cancha. Pero Newell's con la pelota no es un equipo peligroso. Con el ingreso de Aguirre perdió participación a Ramírez. Y el nueve leproso, cada vez que recibió la pelota en el área rival, tuvo buenos movimientos. Rapallini sacó nueve tarjetas amarillas. La fricción fue una constante en el juego. Pero no hubo jugadas polémicas. La Lepra terminó en cancha con May, Aguirre y Ramírez. Larriera hizo los cambios que tenía disponible. Y quedó en evidencia que el plantel no tiene alternativas de nivel en el banco. La caída del rojinegro fue merecida. Newell's no superó en nada a Vélez. Su juego sigue débil, inconsistente, como en la temporada pasada. Y así mucho tiempo más no podrá la dirigencia del parque sostener a Larriera en el banco.



1 Vélez

Marchiori

García

D. Fernández

V. Gómez

E. Gómez

Ordoñez

Bouzat

Pizzini

Aquino

T. Fernández

Romero

DT: Gustavo Quinteros

0 Newell’s

Hoyos

Schott

Glavinovich

Velázquez

Martino

Cacciabue

Fernández

Banega

Tirado

González

Ramírez

DT: Mauricio Larriera

Gol: PT: 19m Romero (V).

Cambios: ST: Desde el inicio Aguirre por Tirado (N), 21m Pellegrini por Thiago Fernández (V), 27m Julián Fernández por Cacciabue (N), 32m Cavanagh y Sarco por Romero y Elías Gómez (V), y Miljevich y Calderara por Banega y Martino (N), 38m May por González (N) y 41m Méndez por Bouzat (V)



Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Vélez