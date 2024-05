En medio del conflicto salarial que sacude a la provincia con relcamos y cortes de rutas de policías y maestros, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda, cuestionó a la gestión de Javier Milei por las políticas de ajuste que generaron una menor recaudación y cortó con el envío de recursos claves como el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Además, defendió la oferta de recomposición salarial que propuso el gobierno de Hugo Passalacqua, aunque reconoció que la situación económica es compleja.



Tras asegurar que el Gobierno provincial ya llegó a varios acuerdos salariales con algunos sectores docentes, explicó que todos los aumentos abonados se concretan con fondos provinciales, por lo que apuntó a Nación por el recorte de recursos. Dijo que hasta ahora no recibieron ningún tipo de ayuda por parte de la gestión de La Libertad Avanza.

La tibia crítica es llamativa, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobernador Passalacqua había dado muestras de cercanía con la Casa Rosada. Ante la consulta de Víctor Hugo Morales en la 750, Aranda respondió que, producto de la recesión, la recaudación cayó en picada en la provincia, lo que arrasó con las cuentas públicas.



“Nosotros seguimos dispuestos (a negociar), siempre. Este aumento lo damos con recursos propios de la provincia. Entendiendo que venimos de un marzo en el que tuvimos la mayor caída en la coparticipación, en recaudación”, dijo, puntalmente, sobre el estado de la provincia.

Y agregó: “Porque, lo que le decíamos a los colegas, es que estamos dando el tercer aumento con recursos propios. Entendiendo que no fueron políticas del Gobierno provincial para que suba el combustible, el arroz, la harina. Pero tenemos, con nuestros recursos, que ir recomponiendo esto”.

El conflicto en la provincia de Misiones con protestas de docentes y policías lleva casi una semana y las negociaciones en una mesa técnica con los docentes que han cortado rutas se cortaron abruptamente en las últimas horas, según el ministro debido a supuestos "hechos de violencia". "Fueron a violentar con otros gremios docentes con los que sí podemos dialogar más allá de que no todos firmaron el acuerdo. Circulan nuestros teléfonos para hacernos escraches a la madrugada", se quejó Aranda en declaraciones a un medio provincial.

La crítica, ya a esta altura, más palpable contra el Gobierno de Milei, siguió: “Pero tenemos que ser responsables con las finanzas de la provincia. La época más negra de la política de Misiones fue la época de los 90, donde se tomaba deuda para el gasto corriente. No queremos llegar a eso. No lo vamos a hacer”.



“Pero tenemos que ser responsables. Ante recursos finitos y una caída en la recaudación producto de medidas que no son las que el Gobierno provincial ha tomado, estamos haciendo el mayor esfuerzo”, dijo fiel al discurso del equilibrio fiscal.

De todos modos, el cuestionamiento quedó completamente matizado ante la consulta respecto de las críticas a Milei desde la provincia por el recorte de fondos: “Nosotros acá en la provincia no cambia hacer un grito que hacer una presentación formal del reclamo que uno vaya a hacer”.

“No vamos a tener mayor rédito por gritar o no gritar. Defendemos la democracia con democracia. Y con las herramientas que nos da para hacer reclamos. A veces gana el Gobierno que a vos te gusta y a veces el que no. Nunca hay uno que tenga el 100 por ciento de la aprobación, uno tiene que acompañar”, finalizó.