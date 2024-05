Trabajadores de la salud de la provincia de Misiones reclaman desde este miércoles desde el interior de las oficinas del Ministerio de Salud, a raíz de los bajos salarios y la falta de respuesta del titular de la cartera sanitaria local, Héctor González.

"En el área de salud estamos en un proceso de reclamo desde el 18 de abril, con medidas de acción directa para plantear a las autoridades que nuestros magros ingresos nos ubican en algunos casos por debajo de la línea de indigencia y la gran mayoría por debajo de la línea de pobreza, en un sistema sanitario que se ve desbordado por la alta demanda cotidiana, pero ahora sumado a los trabajadores que tienen obra social pero se vienen a atender a hospitales públicos", explicó el secretario de formación de la Comisión Provincial de la CTA Autónoma de Misiones, Jorge Duarte.

Según señaló el dirigente, esta mañana se enteraron, en medio de la concentración frente al Ministerio de Salud, de que este martes se firmó con la representación sindical un acuerdo al que calificó como "bochornoso". "Perdimos más de 100 puntos de poder adquisitivo contra la inflación y firmaron por un 28% de incremento salarial que nos cubre la tercera parte de lo perdido", dijo, en diálogo con la 750.

"Durante la mañana pedimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y no se dio, lo que exacerbó los ánimos de los trabajadores, por lo que entramos al Ministerio. Fue una ocupación pacífica en la planta baja y ahí vamos a permanecer en tanto el ministro se apersone y pueda entablar con nosotros un diálogo", afirmó.



En esa línea, agregó: "No entendemos por qué el Gobernador (Hugo Passalacqua) no sale a dar la cara y a abocarse a resolver estos problemas que son gravísimos que tenemos los trabajadores en general y los estatales en particular".

"Desde octubre para acá, con todo el proceso devaluatorio y las decisiones que se tomaron nos perjudicaron muy mal, y la actitud del Gobernador fue no darnos aumento ni en noviembre ni en diciembre ni en enero,ni en marzo. Nos dieron una migaja en febrero y otra en abril y eso colmó el vaso, y por eso salimos a la calle a peticionar. Nos hacen pagar el ajuste a nosotros, los trabajadores", cerró.