El precio del kilo de pan aumentará hasta los 2400 pesos en la provincia de Buenos Aires desde el próximo lunes por la suba de costos, según anunció una entidad que agrupa a comerciantes del rubro. Actualmente, se encuentra entre los 1500 y 2000 pesos en la Provincia.

"Nos vemos en la obligación de sacar una nueva lista de precios a nivel provincial, a partir del lunes 27, que establece que el precio sugerido del kilo de pan será de 2.200 pesos y 2.400 pesos en la zonas céntricas", señaló Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo.

"Nos reunimos representantes de numerosos centros de panaderos del Gran Buenos Aires, con el equipo económico del CIPAN, para analizar los nuevos costos de nuestros productos, debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo, en materia de tarifas de los servicios públicos, las materias primas, los alquileres, las paritarias y todas las subas que son de conocimiento público", explicó Pinto.

Pinto lamentó esta situación y afirmó que tienen que tomar esta "drástica resolución para parar un poco con los cierres de panaderías, intentar que no se sigan fundiendo los colegas y que no nos quedemos sin fuente de trabajo". Algunos de los centros de panaderos que adoptaron la medida, además de Merlo, son Marcos Paz, Las Heras, Moreno, General Rodríguez, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Florencio Varela, San Pedro, Lobos y Navarro, entre otros.

Cabe recordar que, hace un mes, el gobierno anunció el fin del Fondo Estabilizador del Trigo, que tenía como propósito de garantizar un valor de referencia en el mercado interno del pan. Desde entonces, y con la fuerte crisis que atraviesa el sector panadero por la caída de las ventas El sector estimó una caída de hasta 45 por ciento en la venta del pan desde diciembre hasta mayo. También confirman una merma en la rentabilidad en el sector y el impacto del aumento de los servicios de luz, agua y gas de entre un 300 por ciento y un 500 por ciento.