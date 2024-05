"Ya voy a hacer la pregunta diputado (Nicolás) Mayoraz, no se apure, tranquilo que a usted le pagan para estar acá. Y además te fuiste un fin de semana a Madrid, que no sabemos de dónde sacaste los fondos para pagarte el pasaje". Del duro cruce de la diputada Florencia Carignano (Unión por Todos) con el legislador libertario durante la exposición del gobernador Maximiliano Pullaro, ayer en la Comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior en el Congreso de la Nación. Antes la diputada peronista le había dicho a Pullaro que "esta es la historia de un amor no correspondido, viene a defender usted el proyecto de Patricia Bullrich, cuando la ministra de Seguridad le ha dado a Santa Fe casi nada".