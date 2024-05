En el contexto de la recesión económica y el cierre de la planta de Catamarca de TextilCom, Rubén Manzi señaló que se están haciendo notar los efectos del programa económico del presidente Javier Milei.

En tal sentido, consideró que la mayor parte del ajuste impuesto por el gobierno nacional “lo están pagando los jubilados”, y destacó que no hay señales de cuándo se comenzarán a sentirse los impactos positivos de estas medidas. Además, cuestionó lo que consideró una “contradicción” del gobierno de Raúl Jalil en cuanto a impulsar una emergencia económica mientras continúa generando "gastos superfluos de difusos beneficios para los catamarqueños".

Sobre la situación del cierre de la fábrica Textilcom S.A., Manzi señaló que si bien la situación de la industria es crítica en gran medida como consecuencia de la recesión económica, el gobierno de Raúl Jalil también tiene una cuota de responsabilidad. “Hoy hay casi 130 familias que viven la angustia del cierre una fábrica textil, que el gobernador no sólo promocionó con bombos y platillos, sino que también el Estado Provincial benefició con créditos blandos, y de la noche a la mañana los empresarios decidieron levantar todo y dejar a la gente en la calle”, cuestionó.

“Esto habla de la falta de seriedad de las supuestas políticas para fomentar el empleo privado, que no fue más que una mentira, un castillo de naipes que no tenía sustento alguno y ahora comienza a caerse solo”, afirmó. “Es una más de las contradicciones en las que incurre el gobernador Jalil. Y es preocupante porque mientras impulsa una ‘emergencia económica’ para algunos, no ha dejado de generar gastos superfluos que se pagan con el dinero de los catamarqueños. Aún no sabemos cuánto ha salido el último viaje Europa y tampoco sabemos claramente qué beneficio traerá para Catamarca”, agregó.

Además, el dirigente se expresó duramente contra la política de salud. "Termino convencido que la salud le importa muy poco a este gobierno. No hay plan, no cuidan al equipo de salud y lo que es peor no piensan en ese 40% de catamarqueños que sólo pueden recurrir a la salud estatal", afirmó.

Luces y sombras de Miliei

“Milei asumió en un momento crítico de la Argentina, no solamente crítico en materia económica, sino que también en una severa crisis de representatividad ante el profundo rechazo que una buena parte de la población siente frente a la a la dirigencia política, la dirigencia sindical, y empresarial, que no han sabido darles respuesta a los problemas crónicos de nuestro país”, abundó.

Para Manzi, la figura de Javier Milei “representa una esperanza ante ese panorama para una gran parte de la sociedad que le cree la promesa de que va a cambiar todo; y en estos meses, el gobierno tiene luces y sombras: La inflación está en baja; el Estado dejó de gastar en exceso; se volvió a una situación de superávit fiscal; pero la contracara de esto es que hay una profunda recesión y no tenemos certeza de cuándo se va a detener la caída de los ingresos de los argentinos”, alertó.

“A mí, personalmente, me preocupa que uno de los factores claves que soporta este ahorro es el ingreso de los jubilados que, con su sacrificio, son los que están pagando la mayor parte del ajuste. Lo otro que me preocupa profundamente es que no termino de ver una clara política de sostén y de promoción de las Pymes, que son las grandes dadoras de empleo en la Argentina. Hoy veo que se hacen esfuerzos por atraer a las grandes empresas, cosa que me parece bien, pero no veo que haya una política de incentivo con la misma intensidad para promocionar las Pymes”, finalizó.