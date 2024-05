El ahora ex director general de Juventud y Niñez de la Municipalidad de la ciudad de Salta, Diego Nicolás Cruz, de 24 años, está detenido desde abril, imputado de acoso sexual vía internet (grooming) en perjuicio de un niño. El juez de garantías Diego Rodríguez Pipino dispuso este miércoles que el acusado continúe con prisión preventiva.

Cruz fue denunciado por la madre de un niño de 12 años de edad. La mujer relató que su hijo había pedido permiso para reunirse con amigos el 30 de marzo último en el Parque San Martín. La madre y el padre del nene lo llevaron hasta ese lugar, pero al notarlo nervioso, ella decidió revisarle el teléfono.

La madre dijo que en Instagram encontró una conversación de Cruz con su hijo y había arreglado un encuentro para ese día.

Ante esta situación, la madre y el padre del niño lo acompañaron al lugar pactado para el encuentro, al advertir la presencia de adultos, Cruz intentó irse, pero fue demorado por personal policial que se encontraba en el lugar y que encontró sospechosa la maniobra del ahora acusado. El funcionario fue detenido unos días después, el 4 de abril.

La fiscala penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, a cargo de la causa, imputó a Cruz por el delito de grooming. Este miércoles solicitó, en una audiencia flexible y multipropósito, solicitó al juez Rodríguez Pipino la continuidad de la prisión preventiva.



Cornejo argumentó su pedido en base a los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Señaló la imposibilidad de acceder a los aparatos tecnológicos que se le secuestraron al acusado, los que tienen como seguridad un acceso por contraseña o con datos biométricos. A esto añadió que el imputado, en caso de encontrarse en libertad, podría acceder de manera remota, tanto a estos aparatos como a sus redes sociales, y eliminar pruebas. A este pedido adhirió la asesora de menores e incapaces.

Rodríguez Pipino hizo lugar a la solicitud y dictó la prisión preventiva por el término de 45 días, transcurrido ese tiempo, la decisión podrá ser revisada en una nueva audiencia.

Por otro lado, días atrás la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó una apelación de la defensa del acusado, que solicitaba su libertad. En la audiencia del miércoles la defensa reiteró el pedido de libertad y de modo subsidiario requirió la prisión domiciliaria, pero ambos pedidos le fueron denegados.

Otras víctimas

El concejal de la ciudad de Salta, Pablo López (PRO), mencionó que hay otras víctimas del funcionario acusado. "Cuando subí un video a instagram me escribieron otros jóvenes que han sido víctimas de este señor Cruz. Son dos denuncias mediáticas que han llegado a mi persona pero que probablemente las ratifiquen en la justicia, esto todavía no ha sucedido. Eran menores de edad cuando sucedió el hecho pero ya no lo son (...). Están tomando todavía la decisión de hablar o no con la fiscal", dijo el edil a Salta/12.

López señaló que Cruz fue apartado definitivamente del cargo que ocupaba en el área de Niñez de la municipalidad. Sin embargo, indicó que presentó un pedido de informe para conocer los requisitos que se le exigieron a Cruz desde el ejecutivo municipal para ocupar esa función, ya venció el plazo de contestación el 18 de mayo y no obtuvo respuestas.

Ante lo sucedido con Cruz, el concejal añadió que se encuentra elaborando otro proyecto "para que en la ciudad de Salta la gente que trabaje en el área de niñez se haya capacitado, tenga trayectoria, y si no tiene trayectoria tenga por lo menos un compromiso en formalizarse". "Y también estudio la posibilidad de que pasen un psicotécnico", agregó.