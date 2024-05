El acertijo

El capitán de un barco decidió recompensar económicamente a tres marineros que salvaron la nave durante un duro temporal. Para ello dispuso una cantidad de monedas de plata que era mayor de 200, pero menor que 300. Las monedas fueron depositadas en una caja para que al desembarcar, al día siguiente, fuesen repartidas por un oficial en partes iguales a los tres marineros. Durante la noche, uno de los marineros decidió tomar su parte para evitar discusiones. Como la división por tres no era exacta, tiró al mar una moneda sobrante. Otro marinero también tuvo el mismo pensamiento y procedió igual. Como también sobraba una moneda, la tiró al mar. El tercer marinero tuvo también la misma idea y, luego de dividir en tres partes, también le sobró una moneda que fue a parar al mar. Al día siguiente, el oficial tomó las monedas que quedaban en la caja, las dividió en tres y entregó a cada marinero la parte correspondiente. Como sobraba una, se la guardó como pago por sus servicios. ¿Cuántas monedas había al principio y cuántas recibió cada marinero?

Respuesta: Había 241 monedas. El primer marinero recibió 103 monedas, el segundo 76 y el tercero 58. 3 se tiraron al mar y una se la quedó el oficial.





El dato

La filial de juego online del gigante español Codere ha reconocido al regulador bursátil estadounidense, la SEC, el riesgo de ser expulsada del índice tecnológico Nasdaq por no haber presentado a tiempo sus cuentas de 2023, tras la renuncia de la firma que las auditaba hasta el año pasado, el gigante Ernst & Young. La empresa ha remitido a la SEC, el equivalente en Estados Unidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, un escrito en el que explica que ha recibido una carta del Nasdaq Stock Market fechada el 20 de mayo “en la que se notifica a la empresa que no cumple los requisitos para seguir cotizando en bolsa” establecidos en ese índice tecnológico “por no haber presentado a tiempo su informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023”.

El número

8,4 por ciento cayó la actividad económica en marzo con respecto al mismo período del año pasado, según informó el miércoles pasado el Indec. Nueve sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-29,9 por ciento) e Industria manufacturera (-19,6%). Junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-16,7 por ciento) aportan 6,6 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

La posta

OpenAI anunció en un mensaje en X que “están trabajando para pausar el uso de Sky”. Sky es la voz que recordaba en el Nuevo ChatGPT, el tono de Scarlettt Johansson en la película Her, donde un hombre se enamora de su asistente virtual. En ese comunicado se incluyó un párrafo sorprendente donde la compañía comenta específicamente el caso de Johansson: “Creemos que las voces de IA no deberían imitar deliberadamente la voz particular de una famosa. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que utiliza su propia voz natural. Para proteger su privacidad, no podemos compartir los nombres de nuestros talentos de voz”. Sin embargo, Johansson publicó un comunicado donde explicó que Sam Altman, director ejecutivo de ChatGPT, le había ofrecido el pasado septiembre contratarla para que su voz fuera parte del nuevo ChatGPT 4.0. Como se negó, utilizaron su voz sin su consentimiento y ahora la actriz amenaza con demandarlos.

Tecno

Las adolescentes pasan hasta seis horas con el móvil, según un estudio publicado en Archives of Disease in Childhood, del British Medical Journal y el Royal College of Paediatrics and Child Health. Los efectos de este abuso son peores calificaciones, aumento de la ansiedad, peor imagen de su cuerpo y menor bienestar. El estudio, realizado sobre un millar de alumnas de entre 15 y 16 años de Finlandia, con mediciones reales e informaciones aportadas por las participantes, ha hallado que el tiempo medio de uso diario de teléfonos inteligentes ronda las seis horas. Otros estudios entre adolescentes suecos reflejaban una media de 161 minutos, casi tres horas.

Internet

La creación de sitios y páginas web es constante, pero también lo es su desaparición por todo tipo de causas. Un nuevo análisis de Pew Research Center ha permitido conocer la situación de este fenómeno. Según esos datos, el 38 por ciento de las páginas web que existían en 2013 no están disponibles hoy en día. El dato es notable, y se compara por ejemplo al 8 por ciento de páginas web que han desaparecido desde 2023. En Pew Ressearch Center analizaron enlaces que aparecen en los sitios web gubernamentales o en medios de comunicación, así como en las referencias usadas en Wikipedia. Según ese análisis, el 23 por ciento de todos los sitios web contienen al menos un enlace roto, es decir, un enlace a una página o sitio web que no existe.