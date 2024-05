El gobierno santafesino manifestó su satisfacción por el acuerdo salarial logrado con los gremios estatales y docentes, para el segundo trimestre del año. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, consideró que la propuesta da “previsibilidad” en un contexto económico complejo y confirmó que no se descontará el paro de este jueves a los docentes, pero tampoco regirá el premio por asistencia a quienes adhirieron a la medida de fuerza. “En lo sucesivo, toda adhesión a paro, de cualquier índole, va a ser descontado”, advirtió. En tanto, el ministro de Educación, José Goity, se refirió a la polémica sobre el mecanismo de declaraciones juradas de asistencia a clase durante los paros, para evitar los descuentos. “Nosotros confiamos en el docente”, expresó y agregó: “Cuando detectemos que hubo un falseamiento, vamos a actuar en consonancia con lo que corresponde”.

Después de un comienzo de año conflictivo en materia paritaria, el gobierno provincial logró cerrar este miércoles un acuerdo salarial con los gremios estatales y docentes, que le da cierta tranquilidad hasta la finalización del primer semestre del año. La propuesta, elevada el lunes pasado, consiste en abonar un 18% de aumento en tres tramos: un 9% en abril, 5% en mayo y 4% en junio. La iniciativa contó con la aceptación de ATE y UPCN por la mañana, mientras que a la tarde Sadop dio el visto bueno, al mismo tiempo que Amsafé, en una votación apretada, terminó aceptando el aumento “en disconformidad”.

En ese marco, este jueves Bastía y Goity celebraron la aceptación de los gremios, remarcando las dificultades económicas que atraviesa el país, que marcan el ritmo de las mesas paritarias. “Era impensado, hace 60 días, que pudiéramos estar hablando de una paritaria que contemple un trimestre, por cómo se encontraban las distintas variables macroeconómicas en el país, donde el proceso inflacionario tenía todavía índices muy altos”, sostuvo el ministro de Gobierno. “Esto nos da una situación de previsibilidad en el tiempo para trabajar con mucha más normalidad”, añadió.

Pese a la aceptación de la propuesta, este jueves no hubo clases en la provincia por la adhesión de los gremios al paro nacional de 24 horas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), ante la falta de respuestas a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo. En ese marco, Bastía aclaró que los docentes que adhirieron a la medida de fuerza no percibirán descuentos, aunque tampoco cobrarán el premio contemplado en el programa Asistencia Perfecta.

“El descuento de hoy no se va a aplicar porque el gobierno no logró comunicarlo. Este es un gobierno que hace lo que dice. En pleno momento de realizar la propuesta nos estábamos enterando de la adhesión y nos parecía que interferir con anuncios en ese momento no era lo prudente, atendiendo las características de este gobierno que siempre dice lo que va a hacer”, explicó Bastía. No obstante, plantó bandera de cara a las próximas medidas de fuerza que puedan darse a futuro: “En lo sucesivo, toda adhesión a paro, de cualquier índole, va a ser descontado”.

En ese sentido, el ministro de Gobierno apuntó contra las decisiones “que toma (Roberto) Baradel desde Buenos Aires”, en relación a la jornada de lucha docente a nivel nacional. “Los mandan a hacer paro a los trabajadores y los exponen al descuento en muchas provincias. Pero ellos, acorazados en sus inmunidades gremiales, no ven afectados sus sueldos”, cuestionó. “Todas estas medidas que se toman, muchas de ellas sin ninguna justificación, nosotros creemos que los cuestionamientos deben hacerse con los niños en la escuela, no con los niños como rehenes”, remarcó.

A su turno, Goity se refirió al mecanismo de declaraciones juradas que la provincia puso en marcha, para que los docentes que no adhieran a los paros pudieran dejarlo asentado y así evitar descuentos. Al respecto, sostuvo que se trata de un “instrumento que es habitual” y recordó que es un documento público con validez legal. “Los docentes saben qué es una declaración jurada y lo que significa firmarla”, dijo el funcionario. “El falseamiento de un documento público lo convierte en una falta gravísima”, añadió Bastía.

No obstante, el ministro de Educación aseguró que los docentes “no mienten”, y consideró que quienes cometen excesos “son la excepción” dentro de la comunidad educativa santafesina. “Hay mecanismos para poder validar esas excepciones, pero nosotros confiamos en el docente”, expresó y agregó: “Cuando detectemos que hubo un falseamiento, vamos a actuar en consonancia con lo que corresponde”.

Por último, Goity insistió en la defensa de los docentes y remarcó que el premio por asistencia es “un estímulo” para aquellos que tienen un desempeño extraordinario. “Los docentes se toman la licencia que el propio sistema las permite y que nosotros estamos evaluando. Aquel docente que podría tomarse una licencia y no lo toma, que va a trabajar, nosotros lo vamos a compensar y reconocer. Por eso es un premio”, sostuvo. “Nosotros no podemos estar sospechando del docente. Son nuestra salvaguarda y quienes forman a nuestros hijos, por lo tanto, debemos confiar y valorar al docente en el aula”, finalizó.