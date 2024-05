Por imposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Peñarol entregará a Central dos mil entradas generales en su estadio para el juego que el aurinegro jugará con el canaya el martes a las 19 por la última fecha del Grupo G Copa Libertadores. El club uruguayo pidió jugar sin visitantes por considerar el partido de “alto riesgo”. En un comunicado, ayer la entidad charrúa informó: "Peñarol no fue escuchado por Conmebol y, a nuestro entender, Conmebol no valoró la gravedad y previsibilidad de lo ocurrido en la ciudad de Rosario, cuando no hubiese sido la primera vez que se disputaba un partido sin público visitante, pudiendo evitar directamente que existan nuevos hechos que lamentar, esta vez en Uruguay". Las entradas para los canayas tienen un costo de 25 dólares y se pondrán a la venta hoy a las 14 exclusivamente en la web tickantel.com.uy.