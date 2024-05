La Corte Suprema de Brasil decidió, por unanimidad, prohibir que las partes en una investigación o en un juicio cuestionen la vida sexual o el modo de vida de las mujeres víctimas de violencia machista.



Según el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, estos tipos de cuestionamientos son inconstitucionales pues perpetúan la discriminación y la violencia de género, además de que victimizan por partida doble a la mujer, especialmente en casos de agresión sexual.



De acuerdo con la decisión de los once magistrados, si se presentan este tipo de prácticas en juicios o investigaciones se deberá anular el proceso. El Supremo, además, estableció que el juez responsable que no impida esa práctica durante un proceso puede ser considerado administrativa y penalmente responsable.



La decisión, que se extiende a todos los delitos de violencia contra la mujer y no solo los de violencia sexual, también dejó asentado que el juez tampoco puede tener en cuenta la vida sexual de la víctima al determinar la pena del acusado.



En Brasil, cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio por día en 2023, según datos del la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Se trata de la mayor cifra de casos registrada en el país desde 2015, cuando se implementó la ley que tipifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres como feminicidios.