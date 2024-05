Desde Berlín

Tras el escándalo diplomático con España, este sábado comienza en Alemania el "Mes Anti-Milei", un compendio de actividades que tendrán lugar en distintas ciudades para rechazar la visita que el jefe de Estado hará a ese país a finales de junio. Lo organiza la Asamblea en Solidaridad con Argentina (A.S.A.), surgida en Berlín en diciembre como repudio al DNU 70 y que hoy busca "visibilizar en Europa lo que está pasando en Argentina". El objetivo es que el canciller alemán, Olaf Scholz, no organice un encuentro con el mandatario. Para eso habrá actividades hasta el 22 de junio, día en el que Milei recibirá la Medalla Hayek en honor al economista liberal.

"Representación exacerbada" de la derecha

"Milei es representante de una ideología y una política que ataca los derechos humanos, niega el cambio climático y no respeta la democracia por verla como un impedimento para desarrollar la política de libre mercado", dice a Página/12 Mario de Diago, integrante de A.S.A.. Para él, la Argentina es "un laboratorio de los sucesos que genera la extrema derecha a nivel global" y, la figura del presidente, "una representación exacerbada de otros populismos de derecha en el mundo".

De modalidad asamblearia, la organización nuclea sobre todo a argentinxs pero también a personas de Brasil y Alemania. En los últimos meses, además de Berlín, se crearon núcleos con base en Barcelona, Madrid, Málaga, París, Toulouse, Lisboa y Londres, conformando una red internacional "para coordinar acciones en toda Europa y generar mayor impacto". En la última movilización a la embajada que Argentina tiene en la capital alemana, lxs manifestantes fueron más de 200.

Las actividades comenzarán este sábado 25 con un encuentro político/cultural que juegue con la fecha patria. A lo largo del mes habrá seminarios, conferencias y proyecciones audiovisuales. Además de A.S.A. participarán agrupaciones políticas, ONGs e iniciativas civiles como el Bloque Latinoamericano Berlín, la Fundación Rosa Luxemburgo, la red católica de ayuda al desarrollo Misereor y organizaciones alemanas de defensa del comercio justo y de protección al medio ambiente. El cierre será el 22 de junio con una movilización en Hamburgo y un Festival en Berlín.

Además de la visita a Milei, el comunicado que dio a conocer la asamblea repudia el pacto Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? "Hay varios motivos. Sobre todo, creemos que un acuerdo de estas características debe ser sostenible en el tiempo y tener ventajas para ambas partes por igual", señala de Diago. Y agrega: "Además queremos que se debata de cara a la sociedad, que se explique en qué medida se va a beneficiar el pueblo, sobre todo en momentos en que vemos con profunda preocupación que proyectos como el RIGI tienen como objetivo regalar los recursos naturales de nuestro país a costa del padecimiento de los y las argentinas".

La ultraderecha avanza

La firma del acuerdo será tema de debate luego de la asunción de los nuevos parlamentarios europeos, que se definirán en elecciones en los países miembro de la UE del 6 al 9 de junio. En Alemania miden bien en las encuestas los candidatos de AfD, el partido de ultraderecha surgido en 2013 que por estos días se debate si tiene que ser o no prohibido por extremista. Algunos de sus representantes (Beatrix von Storch, Alice Weidel y Peter Boehringer, por ejemplo) son miembros de la institución que premiará a Milei en Hamburgo. Desde la asamblea ven con preocupación el "acercamiento del presidente y sus políticas a este espacio político", que entre otras líneas discursivas estigmatiza a los y las migrantes.



El vínculo de Milei con Alemania todavía no está muy claro. Durante el primer debate presidencial, el todavía candidato de La Libertad Avanza había dicho que si le daban 20 años en el poder, Argentina podía ser como ese país europeo. Meses después, y frente al círculo rojo congregado en el Hotel Llao-Llao, el ya presidente arremetió: "No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal, no creo en una economía dirigista". Por lo pronto la Sociedad Hayek le otorgará el premio en reconocimiento por "la lucha por la noble causa de la libertad que ha presentado Milei en el plano académico y ahora en el plano político".

"Las acciones de Milei están dejando a la Argentina en una situación crítica a nivel internacional, con una imagen en decadencia en el mundo. Lo que pasó en España generó preocupación y reacción de diversas entidades políticas en Europa”, sostiene a este diario de Diago en relación al escándalo con Pedro Sánchez. Justamente antes de llegar a Alemania, el libertario hará una nueva parada en Madrid para recibir otra distinción.

Según pudo saber Página/12 por medio de funcionarios del gobierno argentino, además de recibir el premio en Hamburgo el 22, la idea es que Milei haga un acto y brinde una conferencia de prensa en Berlín el día 23 del mes entrante. De concretarse, allí estarán desde A.S.A. para expresarse activamente "como sujetos políticos migrantes en rechazo al neoliberalismo en Argentina".