Al menos 25 personas murieron, varios de ellos niños, en un gran incendio en un complejo de juegos en el oeste de la India este sábado, informaron fuentes oficiales que continúan buscando posibles víctimas en las instalaciones destruidas por el fuego.



Se tardó casi una hora en apagar el fuego y una docena de ambulancias trasladaron a los heridos al hospital. "El incendio está bajo control. Estamos intentando recuperar tantos cuerpos como sea posible. Hasta el momento, se han recuperado alrededor de 25 cadáveres y han sido enviados al hospital para una mayor investigación", dijo en una declaración a los medios el comisionado de policía Raju Bhargava.



La tragedia tuvo lugar en TRP Game Zone, un complejo de entretenimiento en la ciudad de Rajkot, del estado de Gujarat, con múltiples áreas de juegos, principalmente para niños y jóvenes. Según algunas estimaciones, había unas 300 personas en el momento donde el incendio se desencadenó.

Los propietarios de las instalaciones fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados, según la Policía, que de momento desconoce la causa del siniestro. Sin embargo, los funcionarios del departamento de bomberos dijeron que posiblemente todo había comenzado tras un cortocircuito.



En una declaración al diario India Express, el administrador del distrito, Prabhav Joshi, aseguró que la mayoría de las víctimas eran niños, aunque no precisó detalles. "La gente quedó atrapada cuando una estructura precaria de la instalación se derrumbó cerca de la entrada, lo que dificultó la salida y eso no es nada bueno. Todavía emanan vapores de los escombros y tememos que más personas puedan estar atrapadas debajo".

El alcalde de Rajkot, Nayna Pedhadiya, indicó que la zona de juego, un cobertizo de dos pisos de láminas de hojalata, no tenía certificado de funcionamiento (NOC, certificado de no objeción) del departamento de bomberos municipal.



“Vamos a investigar cómo funcionaba una zona de juegos tan grande sin un NOC contra incendios y estamos siendo testigos de sus consecuencias (...) Este no es un incidente menor”, ​​dijo Pedhadiya desde el lugar de la tragedia.



El primer ministro indio, Narendra Modi, se expresó "extremadamente angustiado por el incendio en Rajkot", al tiempo que aseguró que las autoridades locales están prestando toda la atención posible a los heridos y las familias de las víctimas.