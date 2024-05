Los abogados de Donald Trump enviaron una carta de "Cease and desist" a los realizadores de la película The Apprentice bloquear su venta y estreno en Estados Unidos. El aprendiz, que aborda los primeros años de Trump como promotor inmobiliario y su relación con Roy Cohn, se estrenó esta semana en el Festival de Cannes. "La película es un retrato justo y equilibrado del ex presidente", dijeron los productores del film en un comunicado. "Queremos que todo el mundo la vea y luego decida".