Emanuel viaja a las afueras de la ciudad para visitar a su abuela, quien se encuentra muy enferma. Su madre la esta cuidando y ha decidido no decirle nada sobre su desfavorable estado de salud para no preocuparla. Esta idea no le cae muy bien al nieto pero, por otro lado, él mismo le oculta a su abuela su sexualidad porque teme cómo lo puede tomar. En la película Entre ríos, todo lo que no dijimos, cada pequeño momento compartido entre el protagonista y su abuela fortalece los lazos familiares al mismo tiempo que surgen sentimientos encontrados y el joven debe entonces cuestionarse si realmente es mejor no decir ciertas cosas. Comedia dramática de 2014, escrita y dirigida por Nelson Schmunk. (Hoy, a las 20, por el Canal Cine.ar TV)