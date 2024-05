Con feria, teatro, consejerías, juegos y pañuelazo, la jornada por el Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex e identidades no binarias, convoca a pintar de verde la plaza San Martín esta tarde, de 15 a 18. En un 28M que se pone en la agenda de la lucha, resistencia y defensa de los derechos, los feminismos y transfeminismos sostienen con fuerza los pañuelos verdes que a fines de 2020 dieron luz a la ley vigente de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que hace 19 años son bandera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en pos del derecho a decidir. Este año, el Martes Verde tiene una consigna clara: "Mayo no es pacto, es revolución".

"Es central encontrarnos para expresarnos resistiendo y rechazando las políticas conservadoras y de restauración patriarcal y desguace del estado que se están impulsando desde el gobierno nacional", planteó Silvia Augsburger, integrante de la Campaña Rosario.

Frente a la situación económica y social actual, el eje de la fecha aparece como "más amplio" en relación a que por estos días la preocupación tiene que ver con "el acceso a la salud, por los terribles recortes y el ajuste que se está sufriendo", agregó Lucrecia Aranda, que también es parte de la Campaña. En ese sentido, planteó que "dentro de esta estrategia política de saqueo económico, el gobierno nacional eligió a los feminismos y personas de la comunidad LGBTIQ+ como enemigos a combatir. Estamos en alerta y resistiendo todo el recorte y el ataque a nuestros derechos muy ampliamente, porque ya no es solamente el derecho al aborto que está en riesgo por desfinanciación, desmantelamiento de todos los programas nacionales, fundamentalmente la provisión de insumos como anticonceptivos, test de embarazos, preservativos y medicamentos para abortar, entre otros métodos que no tenemos noticias de nuevas licitaciones de compra, y es un incumplimiento".

Aranda también mencionó "el desmantelamiento del plan Enia (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), porque ésa es la estrategia y el futuro es bastante preocupante", planteó.

En Rosario y la provincia de Santa Fe, "por un lado todavía no se terminó el stock de la gestión anterior del gobierno nacional, y por otro lado, vivimos en una provincia privilegiada al tener un laboratorio farmacéutico propio como es el LIF, que produce misoprostol, anticonceptivos y otros medicamentos. Si bien provincia y municipio ya tuvieron que hacer compras, a futuro tenemos el respaldo de la producción propia", sostuvo Aranda. De todas maneras preocupan otras cuestiones: "Ya nos adelantaron desde la provincia y el municipio que no es posible sostener para todas las usuarias por ejemplo el anticonceptivo inyectable que enviaba Nación, por el altísimo costo, ya que lo produce un laboratorio que no es nacional. Esto implica y supone cambios. Va a haber un impacto que tiene que absorber el servicio de salud, las y los profesionales, conteniendo a la población, sobre todo a las más jóvenes, que tenían una alta preferencia por este método que es más práctico y que se promovió desde los servicio de salud, pero que ahora hay que reconfigurar y tiene sus consecuencias".

Ante todo lo que arrastra la situación, "hay una gran preocupación de la Campaña en relación a qué va a pasar con todo esto". Es que desde la sanción de la ley había datos positivos palpables. "Dos de las cosas más importantes para señalar tienen que ver con el descenso abrupto de la mortalidad materna por causas relacionadas al aborto; abrupto, es decir, en cero para algunas provincias o ciudades como pueden ser Rosario y Santa Fe. Además, el descenso de alrededor del 40 por ciento del embarazo adolescente en las provincias donde se aplicó el plan Enia. También se puede mencionar, en el marco de la política de salud sexual y reproductiva, un crecimiento de las denuncias de casos de abuso denunciados a través de ámbitos como la escuela", señaló.

"Los tres lemas de la Campaña (educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir), son las tres patas de un piso de derechos que hoy se atacan desde el gobierno nacional donde hay un discurso de que el rol de la mujer es tener hijos, que no hay que divorciarse...", cuestionó.

Para la Campaña, "tanto el DNU como la ley Bases atacan claramente los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Las áreas de gobierno y programas que se desmantelaron daban respuesta a situaciones de violencia contra las mujeres, asistencia, acompañamiento, legitimidad y andamiaje jurídico que ayudan al cambio cultural necesario para que esto deje de entenderse como algo posible, que se puede permitir, excusar o justificar", indicó Aranda.

"Todas las otras políticas de ajuste afectan particularmente a las mujeres y disidencias sexuales. Se están castigando especialmente ámbitos donde se desempeñan mujeres, como la educación, la salud, entre otras". Al mismo tiempo, planteó que el triple lesbicidio de Barracas "está animado o respaldado por el discurso del gobierno nacional contra estas identidades".

Las actividades de esta tarde comenzarán a las 15. Además de feria y música, se presentará la obra de teatro foro "Si usted tiene muchas ganas de saber". Si bien fue organizada por la Campaña, se sumaron organizaciones e instituciones, como el Área de Promoción de la Salud de la Municipalidad, la Red de Mujeres del Centro, y otras que trabajan alrededor de la salud integral de las mujeres y disidencias sexuales. A las 17.30 está previsto el pañuelazo.

28M nacional

En un comunicado nacional, desde la Campaña sostienen: "Nos acercamos a nuestra acción federal para el 28M, que se inscribe en la agenda de lucha y resistencia para enfrentar las políticas antipopulares que se promueven desde el gobierno nacional y sus aliados provinciales, que ponen en riesgo nuestra salud integral y todos nuestros derechos conquistados. Los feminismos y transfeminismos enfrentamos el rol que este sistema capitalista y patriarcal propone a las mujeres y disidencias sexogenéricas. Cuestionamos lo establecido, lo desafiamos, lo revolucionamos y logramos obtener leyes que reconocen y amplían derechos. Seguimos organizadxs y en pie de lucha porque somos quienes debemos resistir, enfrentar y exigir que esas leyes se implementen. Porque los discursos de odio se convierten en actos de odio. Porque los lesbicidios, feminicidios y transtravesticidios siguen y nos duele cada uno de ellos. Luchamos por vidas dignas, plenas, libres de violencia, por el derecho al goce y a decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. En este escenario en el que el Gobierno Nacional institucionaliza el lenguaje odiante, legitimando la violencia misógina, conservadora y machista con políticas que van a contramano de ampliar y garantizar nuestros derechos, reafirmamos que mayo no es pacto, es revolución".