La Universidad Nacional de Salta marchó ayer contra la empresa de transporte público SAETA en reclamo por la falta de cumplimiento del boleto estudiantil. En el transcurso de la tarde, la empresa aceptó los últimos padrones que envió la casa de altos estudios para permitir la habilitación del pase libre a más estudiantes. Sin embargo, el conflicto no se ha solucionado todavía.

La propia Universidad convocó a la marcha, puso dos colectivos para transportar a estudiantes, personal docente y no docente, desde sus instalaciones en la zona norte de la ciudad de Salta hasta la concentración que se realizó en el exrectorado de la calle Buenos Aires, en el centro. Desde ese lugar la movilización partió con destino a las oficinas de la empresa encargada del transporte público de personas en la ciudad y el área metropolitana.

"No nos recibieron en SAETA. Estuvimos en las oficinas, nos informaron que no había ninguna autoridad para recibirnos así que no hubo otra mesa de diálogo", dijo a Salta/12 la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNSa, Sol Ramírez.

Sin embargo, Ramírez indicó que en el transcurso de la tarde SAETA dio a conocer que aceptó los padrones de la Universidad, que contemplan la categoría de estudiante activo. Dicha figura abarca un universo más amplio de la población estudiantil, incluye a quienes cuentan con trayectoria académica, y fue negociada en una mesa de diálogo que mantuvo la Universidad con la empresa, la Autoridad Metropolitana del Transporte, y el gobierno provincial.

Ramírez explicó que las facultades elaboraron padrones de estudiantes considerados activos incorporando a quienes tienen una materia aprobada en el último año, a becarios y becarias de formación, de investigación o tesistas que están terminando su carrera y no rindieron materias en los últimos meses.



Este año, la AMT impuso restricciones al pase libre exigiendo, entre otros requisitos, dos materias aprobadas, un máximo de 8 años en el cursado de una carrera; y también recortó la cantidad de pasajes, 30 para ingresantes y 70 para regulares.



La medida fue excluyente para muchos estudiantes, no sólo para quienes no tenían las dos materias aprobadas, sino también para quienes atraviesan situaciones no contempladas por la empresa.

El viernes último la AMT anunció que se ampliaría el cupo para acceder al beneficio para aquellos estudiantes universitarios que sean ingresantes, becarios o tesistas. El titular de SAETA, Claudio Mohor, dijo al diario El Tribuno: ”no se trata de liberar el beneficio, pero sí se tienen en cuenta los casos de gente con actividad curricular mediante una declaración jurada y que necesita de gratuidades”.



Si bien en la UNSa ayer todavía no tenían en mano la resolución de la AMT, se hizo efectiva porque SAETA levantó los padrones y otro grupo de estudiantes pudo acceder a la recarga de los boletos estudiantiles.

Ramírez destacó la marcha, "es gente que sale a mostrar que tiene un derecho y está bueno que se lo respete. Hemos tenido muchas instancias de diálogo. Esperamos que haya una solución", dijo.

Tarjetas bloqueadas

Uno de los motivos de la marcha fue el bloqueo de las tarjetas magnéticas del pase libre a muchos estudiantes. "Hoy todavía algunos se encuentran en esa situación y estamos viendo cómo hacer para que se las desbloqueen, Vamos a esperar hasta mañana para ver qué es lo que pasa", dijo Ramírez.



"Fue una maniobra masiva de SAETA en ese sentido porque cuando van a reclamar les retienen la tarjeta y en algunos casos los obligan a hacerse una nueva tarjeta, ya sea porque es vieja y no se ve la foto, o por diferentes motivos", dijo a salta/12 la estudiante de Ciencias Económicas Belén López Magno. Como ejemplo, contó que hay casos de estudiantes que al hacer un cambio de planes de estudio, hubo "probloemas administrativos de la Universidad, no vinculados con la tarjeta SAETA, sin embargo, los hacen cambiar el plástico, pagar 3.200 para adquirir una nueva". La joven sostuvo además que los bloqueos fueron sin previo aviso y en la mayoría de los casos no hubo explicaciones.

Señaló que las restricciones de la AMT y SAETA "dejaban afuera a un gran porcentaje de estudiantes". Quedaron fuera del beneficio, "hayan rendido o no materias", estudiantes que "tienen una trayectoria académica", y "estudiantes que quizás regularizaron y no pudieron finalizar materias". Dijo que al menos el 70% de la población estudiantil se quedó sin el pase libre.

De esta manera, López Magno sostuvo que con la marcha se pretendía "poner en discusión estas problemáticas que son propias de los estudiantes, del cursado, lo cotidiano". "Queríamos visibilizar un poco (esas situaciones) eso no sólo a SAETA y la AMT sino a todo el pueblo salteño", expresó.

En el contexto de ajuste nacional, desde este lunes el boleto de transporte público de pasajeros ahora cuesta $690 en la ciudad de Salta. López Magno recalcó que hay estudiantes que deben ir en distintos horarios a la Universidad, otros se trasladan desde localidades vecinas, y deben pagar 4 boletos o más. "Es un costo económico que como estudiantes no lo podemos solventar y sobre todo nuestras familias que son quienes nos sostienen, quienes invierten en nuestra educación", manifestó.

Ante esta situación, dijo que hay estudiantes que al no contar con el pase libre, priorizan algunas materias para cursar y dejan de asistir a otras. Asimismo, hay quienes optan por trabajar y dejan los estudios, para aportar a la economía familiar.

La subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Sol Ramírez añadió que por el coste del transporte algunos estudiantes pasan más tiempo en la Universidad, con el esfuerzo que ello implica. Teniendo en cuenta esto último la UNSa ha mantenido el merendero inaugurado el año pasado y que cuenta con 600 cupos. Mientras que también están las becas del comedor, aunque tuvieron una alta demanda se maneja con un límite de 800 y para postular hay que cumplir con requisitos académicos.

En relación al boleto estudiantil, hay dos amparos judiciales presentados, uno por la Universidad en el fuero federal ante el juez Julio Bavio, quien se declaró incompetente. "Lo mandó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin dar la cautelar, que podría haberlo hecho. Tampoco la denegó", explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Sebastian Aguirre Astigueta. El otro ampro lo presentó la organización UCU de Usuarios y Consumidores de Salta en representación de los estudiantes ante el juzgado de Minas de Salta.