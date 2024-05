Un joven de 23 años permanece con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras ser atacado a tiros el lunes a la noche, mientras conducía su auto en Presidente Perón y Campbell. Un familiar relató que al parecer todo tuvo origen en un bar, donde otras personas lo increparon. En la misma noche, una mujer de 27 años fue baleada en las piernas mientras iba en moto por Pellegrini al 6700. La víctima recibió alrededor de ocho impactos de bala y se investiga si tuvo que ver con el robo del rodado.

En relación al ataque que tuvo como víctima al muchacho, la directora del Heca, Andrea Becherucci, detalló que entró a la guardia trasladado por un auto particular. "Tiene una herida de arma de fuego transfixiante en el cráneo. Está en coma en la unidad de terapia intensiva en asistencia mecánica ventilatoria", sostuvo en relación al joven que fue diagnosticado con dos orificios en el cráneo. "La bala atravesó estructuras vitales del cerebro por lo que su cuadro es muy crítico", señaló la profesional.

En tanto, un primo de la víctima dijo en Canal 3 que antes de todo, recibió un mensaje. “Estaba en mi casa y tipo 21.30 recibo un mensaje de mi primo diciéndome que estaba comiendo en el bar del Terco y que había unos chicos que le querían pegar", que le dijeron “¿qué mirás?”. “Mi primo no se quedó callado, le respondió y hubo una discusión, le dijeron que a la salida iba a cobrar. Me manda un mensaje, me dice 'hay tres chicos que me quieren pegar. Haceme la segunda, no me dejes morir'".

En el caso de la mujer, se pudo saber que fue baleada por personas que le sustrajeron la moto, que luego fue encontrada en Ecuador al 1600. Según trascendió, el rodado había sido denunciado por robo.