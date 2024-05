Siguen las definiciones en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Jugarán cinco equipos argentinos de los cuales cuatro (Defensa y Justicia ya se ha quedado afuera) están en situaciones diferentes: Talleres de Córdoba en la Copa Libertadores y Lanús en la Sudamericana tienen garantizada su clasificación a los octavos de final. En cambio, Estudiantes en el primer torneo y Boca en el segundo están forzados a ganar o ganar para avanzar de ronda o jugar el repechaje de 16º de final.

Por la Libertadores, a las 19 por el Grupo C, Estudiantes (4) recibirá en La Plata a Huachipato de Chile (5) con transmisión de Fox Sports y a las 21.30 en el estadio Morumbí, San Pablo (10) recibirá por el grupo B al clasificado Talleres de Córdoba (13), también por Fox Sports. Por la Sudamericana y por el grupo G, desde las 19, Lanús (13 puntos), que ya está adentro, jugará en la Fortaleza del Sur frente a Cuiabá de Brasil (9) y a las 21 en la Bombonera por el Grupo D, Boca (8) irá con Nacional de Potosí (7) por ESPN y el ya marginado Defensa y Justicia (5) recibirá en Florencio Varela a la Universidad César Vallejo de Perú por el grupo A a través de DSports.

Boca a todo o nada

A esta altura, Boca esperaba estar clasificado con cierta holgura. Pero para poder estarlo, deberá ganarle a los bolivianos y en paralelo esperar que Fortaleza (10) pierda de local con Sportivo Trinidense de Paraguay (3). Si los brasileños llegaran a ganar, saltarán a 13 puntos y Boca con 11, deberá ir al repechaje contra uno de los terceros de la Copa Libertadores. Los brasileños, además, tienen 6 de diferencia de gol contra 0 de Boca por lo que aun en caso de empate en puntos, quedarán primeros por esa ventaja. La noche pinta complicada para Boca por lo que la Bombonera se hará oir desde temprano y hasta muy tarde.

Estudiantes, a ganar si o si

Las gravísimas inundaciones que sumergieron a Porto Alegre dilataron la resolución del Grupo C de la Copa Libertadores. Gremio (3) debe todos los partidos de la segunda rueda que recien habrá de completar el sábado 8 de junio. Por lo que hasta ese día no se sabrá cuál equipo terminará avanzando a octavos. Algo queda claro: Estudiantes está en la cuerda floja y para tener alguna chance, debería ganar los dos partidos que le faltan para llegar a 10 puntos. Si empatara o perdiera con los chilenos podría quedarse afuera de todo. A la misma hora, Gremio y The Strongest de Bolivia (10) jugarán en Curitiba, El equipo paceño ya está casi clasificado, pero debe esperar los partidos pendientes de Gremio para asegurar su avance a los octavos.

Talleres ya está

El equipo cordobés sumo 13 de los 15 puntos que jugó y ha redondeado una de las mejores campañas de la fase de grupos. Lo único que habrá de dilucidar en el Morumbí es si pasa como primero o segundo. San Pablo apuesta a ganarle para igualar el primer puesto con 13 unidades y superarlo por diferencia de goles (6 a 5 por ahora para la "T").

Lanús tambien está

El equipo granate ha estado mejor en el plano continental que en el ámbito local. Con un juego efectivo, sumó 13 puntos y ya logró el avance a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En verdad, jugará solo para cumplir con el compromiso porque Cuiaba con nueve puntos no le puede dar alcance y tampoco puede ser alcanzado los peruanos de Deportivo Garcilaso que solo sumaron cinco unidades.