Cada vez son más: 7 de cada 10 argentinos pensó en renunciar a su trabajo por la mala relación con su jefe. Los datos surgen del estudio Líderes o jefes realizado por la agencia Bumeran, especializada en búsquedas de empleo en el país y Latinoamérica. En 2022 el estudio había arrojado que 5 de cada 10 preveían su renuncia por mala relación laboral. La tendencia se repite en otros países de la región. Los datos también revelan que el 89 por ciento de las y los trabajadores consideró tener las cualidades necesarias para convertirse en líder, siendo Argentina el país de la región donde menos personas consideraron tener esta capacidad.

Los resultados consolidaron el hallazgo de la edición anterior de la investigación: la mayoría de los participantes, el 70 por ciento, consideró renunciar a su trabajo debido a la relación con sus jefes o jefas. El estudio explora cómo las personas trabajadoras en Argentina perciben que es el vínculo con sus líderes, y cómo este podría influir en su desempeño y continuidad laboral.

“No sólo observamos una misma tendencia mayoritaria, sino que además se incrementó 18 puntos porcentuales (respecto del estudio de 2022). El papel de los líderes es cada vez más determinante para el desarrollo de un clima laboral sano y la permanencia de los talentos en las organizaciones. Las nuevas generaciones necesitan líderes, no jefes ”, explica Federico Barni, CEO de Jobint, la tecnología de base de Bumeran.

Líderes o jefes es un estudio de Bumeran en el que participaron 5026 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos. En Chile el 77 por ciento de los entrevistados indicó que alguna vez pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; en Panamá, el 65 por ciento; en Perú, el 60 por ciento, y en Ecuador, el 50 por ciento.

El estudio revela que el 56 por ciento de las personas entrevistadas describió la relación con sus superiores como buena o muy buena, mientras que para el 44 por ciento fue regular o mala. Si bien la percepción positiva continuó siendo la mayoritaria, tuvo una disminución respecto a 2022 (cuando era del 70 por ciento). Entre quienes tuvieron una percepción negativa, el 46 por ciento mencionó que su jefe o jefa no estaba dispuesto a enseñar al equipo, el 45 por ciento que no escuchaba sus necesidades y otro 45 por ciento que no brindaba el apoyo que esperaba.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64 por ciento destacó el contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo, el 63 por ciento la importancia de escuchar las necesidades y el 54 por ciento valoró la comunicación efectiva y el reconocimiento de logros. Asimismo, el 89 por ciento de las y los trabajadores en Argentina consideró tener las cualidades necesarias para convertirse en líder, siendo el país de la región donde menos personas consideraron tener esta capacidad: en Perú el 95 por ciento cree poder ser un líder, en Chile el 93 por ciento, y en Panamá y Ecuador el 92 por ciento.

En cuanto a las persepciones menos optimistas, al ser consultados cómo reaccionan cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 47 por ciento de los profesionales en Recursos Humanos de Argentina indicó que aborda la situación hablando con la persona, resaltando tanto sus fortalezas como las áreas que requieren desarrollo, otro 47 por ciento exploró alternativas como reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo, y un 45 por ciento proporcionó los recursos necesarios para que la persona mejore sus habilidades de liderazgo, tales como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching.

“La percepción de los especialistas en Recursos Humanos respecto a cómo es el liderazgo en sus organizaciones es variada. Si bien la mayoría en Argentina y en la región tienen una valoración negativa de los líderes, la diferencia con quiénes piensan lo contrario no es amplia. Esto se debe a que estamos en un momento de transformación del mundo laboral caracterizado por el impacto de las nuevas tecnologías y la incorporación de generaciones con una visión de la vida muy diferente”, explicó el CEO de Jobint.

