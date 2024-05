Pese a los intentos del Gobierno, la ley Bases continúa sin lograr un consenso suficiente en el Senado como para cosechar un dictamen y ser tratada. En diálogo con la 750 la representante de la Cámara Alta Florencia López salió al cruce del proyecto y advirtió que "es invotable”.



“El tratamiento en comisiones dejó a la luz que no existe ningún sector que quiera votarla. No hay nadie que salga a favor de la ley. Todos dicen que el presidente necesita herramientas, peroadie dice que la ley no es buena para la gente. Es una ley muy perjudicial para la gente”, señaló.



En este sentido, dijo que la ley Bases lo único que demuestra es que el Presidente le mintió a la gente. “Asumió un Gobierno diciendo que el ajuste no iba a ir para la gente y esto demuestra únicamente lo contrario. Vuelve Ganancias, hay flexibilización laboral, elimina la moratoria previsional”, protestó.

Por eso, consideró que el rol de la oposición no peronista en el Senado debe tener esto en claro a la hora de definir sus votos. “Yo creo que la oposición no peronista tiene que sacarse el prejuicio de que si toma alguna acción en contra del Gobierno es peronista o kirchnerista”, resaltó.

“Con eso los apuran, los presionan, los extorsionan. Ellos tienen que saber que no es un tema de peronismo, es un tema de Argentina. Acá hay una oposición no peronista que dice que no puede votar en contra porque van a decir que son kirchneristas”, finalizó.