El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende 2024-2027, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes en las escuelas porteñas y hacer foco las áreas de Lengua, Matemática y Educación Digital. La iniciativa que define las políticas educativas para los próximos años, se centra en tres ejes principales: mejorar los aprendizajes fundacionales, impulsar la innovación en la enseñanza y promover la transformación digital para el aprendizaje.

En una conferencia de prensa brindada desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, en el Barrio Mugica, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dio a conocer los lineamientos principales del plan intensivo de cuatro años que hace foco en las tres materias que en los últimos años mostraron ciertas dificultades en los alumnos.

“Los datos nos demuestran que el sistema no está funcionando. Necesitamos un golpe en la mesa que nos permita decir que tenemos un problema grave y difícil en algo tan querido como es la educación. Necesitamos un cambio de paradigma porque lo que transforma vidas no es la enseñanza sino el aprendizaje”, dijo Macri acompañado en la sala por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

“Tiene que ver con que el mundo cambió. La cancha en la que jugamos es distinta y hoy tenemos un problema que es que a los chicos les queremos enseñar, pero los chicos no aprenden”, afirmó el ex intendente de Vicente López.

Durante la conferencia los funcionarios advirtieron que los resultados de las pruebas Progresiones 2023 y Aprender 2022 en las asignaturas lengua y matemática arrojaron que, a pesar de que los alumnos de la Ciudad están dos veces mejor que los del resto del país, el balance sigue siendo negativo ya que solo el 29% llega al último año de secundaria con los aprendizajes esperados

"Al entrar a la primaria, 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconocen las letras. Y al terminar la secundaria, en Lengua, 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en los niveles más bajos; mientras que en Matemática, 6 de cada 10 se encuentran en niveles bajos en el mismo año", alertó el jefe de Gobierno. Y en ese sentido, agregó: “Algo no está funcionando, es una obviedad. Lo que los chicos están buscando aprender, cambió. Y nosotros necesitamos cambiar para jugar en esa cancha”.

El plan educativo BA Aprende abarcará a los estudiantes de primaria y secundaria de la Ciudad en las materias lengua, matemática y educación digital, y estará basado en tres ejes. El primero de ellos es el denominado “Aprendizajes fundacionales” y, según el Gobierno, apunta a “mejorar los aprendizajes de Lengua y Matemática a través de nuevas estrategias, mayor acompañamiento, más tiempo de enseñanza y la asistencia sostenida y continua a la escuela en un ambiente que promueva el bienestar socioemocional, la inclusión y la atención a la diversidad”. El segundo es “Innovación” y se centra en “impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender”. Por último, el tercer eje de “Transformación digital” esta apuntado a fortalecer las tareas pedagógicas y administrativas de las escuelas a través de la incorporación de nuevas funciones y potencialidades que brinda la tecnología.

El plan ya comenzó a aplicarse en 500 escuelas públicas y privadas, en contextos de vulnerabilidad y con bajos resultados en evaluaciones, a través del programa Escuelas en Foco, cuyo objetivo es potenciar el trabajo en Lengua, Matemática y Gestión Institucional. Estas escuelas son de nivel primario y secundario y abarcan a 70.000 estudiantes.

Beatriz Diuk, especialista en educación e investigadora del Conicet, reflexionó sobre la situación actual del sistema educativo y la alfabetización de los niños y niñas: “A partir de las evaluaciones de UNESCO en 2019 venimos tomando conciencia del problema que tenemos con la alfabetización. Un problema que afecta a todos los sectores sociales pero cuyas principales víctimas son los niños y las niñas de los sectores socioeconómicos más vulnerables”, dijo Diuk en diálogo con Página 12.

En ese sentido, advirtió: “Es importante que las jurisdicciones hagan foco en el proceso de alfabetización inicial, por su enorme relevancia para la trayectoria escolar, y, muy especialmente, por el impacto en la vida y la autovaloración de cada niño y cada niña”.

“He trabajado durante años con estudiantes que no aprendían a leer, a pesar de llevar años en la escuela y el dolor que eso les producía es enorme. No pueden seguir pasando estas cosas en nuestro sistema educativo y me parece muy importante la búsqueda de alternativas”, afirmó.

La investigadora resaltó la importancia de una “revisión de los modos de enseñar y la incorporación de los enfoques más actuales en el mundo sobre el proceso inicial de ingreso al mundo de la escritura”. Así, sostuvo: “El foco en procesos de evaluación rigurosos, cuidados y que sirvan para la mejora pueden tener un impacto muy positivo en el sistema y en la mejora de los aprendizajes”.



