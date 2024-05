Con una demora que superó los dos años y representaba un enorme pendiente para el gobierno provincial, el senado bonaerense aprobó 46 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en toda la provincia. El Poder Judicial del distrito funciona actualmente con sus capacidades sobre exigidas, a punto tal que las vacantes pendientes de designación llegaron a casi 700.



El avance en el tratamiento y la posterior aprobación de los pliegos, tras un parate tan largo, corrió por cuenta de Axel Kicillof. El gobernador instruyó a Juan Martín Mena, ministro de Justicia, y a los senadores Teresa García y Emmanuel González Santalla. Con el ejecutivo provincial al volante, la fuerza oficialista llegó a los acuerdos necesarios con la oposición y logró saldar internas propias para, estiman en la Legislatura, avanzar en nuevas designaciones en un futuro cercano. De ser así, no sería extraño que puedan cubrir también los puestos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

"Sería un gran error que quede nulo de toda nulidad porque esto genera un efecto jurídico" dijo en tono de advertencia el senador de Unión por la Patria (UxP) Sergio Berni al señalar que había un error técnico en los expedientes de la votación: aunque la aprobación había sido realizada, no lo fue por unanimidad como figuraba en los registros. La respuesta corrió por cuenta de García quien respondió que en la Legislatura bonaerense "todos los bloques son testigos que si bien se denomina en la planilla de las propuestas de esta forma todos hemos visto que en los usos y costumbres la unanimidad es entendida por la totalidad de los bloques que conforman la comisión de Asuntos Constitucionales, es lo que se ha venido haciendo. No me parece que merezca una observación".

Agregó también que "hace mucho tiempo que la Cámara es observada por los medios, la Corte diciendo que no trata las vacantes de la Justicia y que esto genera serios problemas a los ciudadanos bonaerenses. Se ha hecho un enorme trabajo, productos de desentendimientos previos, para crear consensos más allá de nuestras diferencias para ocuparnos de una situación que viene muy atrasada".

Pero el intercambio no terminó ahí porque el ex titular de Seguridad volvió a la carga: "Cumplir con las vacantes no es un tema menor. Expedientes del 2022 y 2023 y hace dos años que están dando vueltas. Sería un gran error que quede nulo de toda nulidad porque esto genera un efecto jurídico". A su observación se sumaron otros senadores y pidieron un cuarto intermedio.

Una vez concluida la reunión con las bancadas, Teresa García interpuso una moción de interpretación de reglamento para citar tratamientos de 2018 y 2019 en los que se dejó asentado que el término unanimidad se entiende como "la ausencia de despacho de minoría y por la concordancia de todos los bloques en la firma de los expedientes".