El acertijo

Juan, Ricardo y Lucas, cenan durante tres días una hamburguesa cada uno. Para ello disponen de una plancha en la que caben sólo 2 hamburguesas. Cada lado de la hamburguesa tarda 3 minutos en hacerse. El primer y el segundo día cocinan Juan y Ricardo y ambos invierten 12 minutos en hacer las tres hamburguesas. Ponen dos hamburguesas en la plancha y las hacen por los dos lados, total 6 minutos. Luego ponen la tercera hamburguesa y la hacen por los dos lados, con lo que tardan 6 minutos más. Total 12 minutos. Al tercer día cocina Lucas y sólo tarda 9 minutos en hacer las 3 hamburguesas. ¿Cómo puede lograrlo?

Respuesta: Pone 2 hamburguesas en la plancha, 3 minutos. Luego da vuelta una y saca la otra, poniendo la tercera en su lugar, 6 minutos. Ya hay una hecha, y ahora ponen por la otra cara las otras dos: 9 min.

El dato

Donald Trump está considerando contratar al multimillonario Elon Musk como asesor político si el candidato presidencial republicano recupera la Casa Blanca en la elección de noviembre, informó el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con las conversaciones. Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X, así como SpaceX y Tesla, ha hablado con The Wall Street Journal sobre la forma en que podría influir en las políticas económicas y de seguridad fronteriza. El periódico también señaló que Musk informó a Trump sobre su campaña de influencia en curso destinada a convencer a poderosos líderes empresariales estadounidenses de que no apoyen al presidente demócrata Joe Biden, quien lo venció en los comicios de 2020 y busca un segundo mandato.

Cuál Es?

Corea del Sur acusó a Corea del Norte de enviar un gran número de globos a través de su frontera fortificada para arrojar objetos como basura y excrementos, calificando el acto de básico y peligroso. La unidad militar de explosivos y el equipo de respuesta a la guerra química y biológica se desplegaron para inspeccionar y recoger los objetos y se emitió una alerta advirtiendo a los residentes que se mantendrán alejados e informar a las autoridades de cualquier avistamiento. Hasta el miércoles se habían detectado más de 260 globos. La agencia de noticias Yonhap publicó que algunos de los globos contenían heces de animales. "Al poner basura y objetos diversos en los globos, parece que quieren probar cómo reaccionaría nuestro pueblo y si nuestro gobierno está realmente perturbado, declaró un funcionario presidencial del sur. La iniciativa del norte está dada porque muchos globos fueron enviados regularmente en sentido contrario por activistas surcoreanos, a menudo liderados por desertores norcoreanos. Pyongyang reaccionó de forma airada a la llegada de esos globos, que suelen llevar folletos críticos, mini radios, comida y memorias USB con videos musicales y material de K-pop.

El número

185 millones de dólares aportaron las exportaciones de bebidas en el primer trimestre, un 1,3 por ciento menos que en el mismo período del año anterior, según informó la consultora Abeceb.com. En cantidades, los despachos totales de bebidas treparon 6,3 por ciento en el trimestre. El menor precio medio de exportación explica la caída en valores, en parte explicada por el menor precio medio de exportación de vinos, el principal producto de la canasta exportadora del sector.

La posta

Kabosu, el perro japonés que se convirtió en un meme mundial y en el rostro de la criptomoneda alternativa Dogecóin, murió a los 18 años, anunció su dueña en un blog. El perro Shiba Inu japonesa falleció mientras dormía, escribió su dueña, Atsuko Sato. Kabosu se hizo reconocible como la cara de Dogecóin, una criptomoneda alternativa que comenzó como una crítica satírica al frenesí cripto de 2013. Pero el valor del token se disparó después de que el presidente de Tesla, Elon Musk, partidario de las criptodivisas, empezó a tuitear sobre él en 2020. Desde entonces, el multimillonario promovió la moneda constantemente. Dogecóin añadió hasta 4000 millones de dólares a su valor de mercado el año pasado cuando el multimillonario, que compró el sitio de redes sociales Twitter en 2022, sustituyó brevemente el logotipo del pájaro azul de Twitter por una imagen de Kabosu.

Tecno

OpenAI ha dado a conocer la formación de un comité dedicado a establecer directrices de seguridad para los puntos críticos relacionados con el desarrollo de sus proyectos de Inteligencia Artificial (IA). Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente necesidad de asegurar la fiabilidad y seguridad en el avance de la IA. Además, la compañía ha hecho alusión a la próxima llegada de su siguiente modelo de IA, aunque sin especificar una fecha concreta. En cuanto al tan esperado GPT-5, el modelo de lenguaje más avanzado de OpenAI, se ha revelado que el proceso de entrenamiento ya ha comenzado. Este nuevo modelo se perfila como un hito significativo en el camino hacia la Inteligencia Artificial General (IAG), superando las capacidades de sus predecesores.