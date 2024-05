Un insólito hecho sorprendió a la corte de Michigan, Estados Unidos. Un juez de distrito se preparaba para una audiencia virtual cuando se topó con una situación que los sorprendió. El acusado de conducir con una licencia suspendida, se unió a la llamada de zoom... ¡mientras manejaba!



El incidente comenzó cuando la asistente del defensor público anunció la presencia de Harris en la audiencia virtual. Al unirse a la videollamada, el juez Simpson notó algo inusual: el hombre tenía puesto el cinturón de seguridad y el vehículo en el que se encontraba estaba en movimiento. "¿Está usted al volante?", preguntó el juez, visiblemente sorprendido. Harris respondió que estaba entrando al consultorio de su médico y que pronto se estacionaría.

La situación se tornó más absurda a medida que las cámaras de zoom mostraban a los defensores públicos intentando ocultar su risa, mientras otros en la sala del tribunal observaban atónitos. El infractor, por su parte, parecía no comprender la gravedad la situación. Al fin, el juez, desconcertado, tiró su lapicera sobre la mesa y planteó: "Tal vez no entiendo algo. Este es un caso de conducir con licencia suspendida y él simplemente estaba conduciendo... y no tenía licencia".

El equipo legal de Harris solicitó un aplazamiento del caso durante cuatro semanas, pero el juez Simpson no lo aceptó. En cambio, revocó la fianza de Harris y ordenó que se entregara en la cárcel del condado de Washtenaw ese mismo día.

"Estoy revisando sus registros y no tiene licencia", sentenció Simpson. "Está suspendido y simplemente está conduciendo", reclamó el magistrado, entre sorprendido y molesto.

El video del incidente, de 2 minutos y 39 segundos, se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando múltiples comentarios y bromas sobre la situación. Algunos señalaron con ironía que, al menos, Harris tenía puesto el cinturón de seguridad.

