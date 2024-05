El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Domingo Batule y Abelardo Basbus, absolvió ayer a cuatro ex funcionarios de PAMI y ANSeS, quienes eran juzgados por exacciones ilegales, malversación de caudales público y peculado, por el supuesto pago ilegal de aportes que hacían jefes de agencias a la organización política La Cámpora en compensación de sus cargos. En el juicio está acusación fue descartada y también se desechó la responsabilidad penal por el destino de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI y que fueron entregados en actos políticos.

Las absoluciones alcanzaron a la ex delegada del PAMI local, Verónica Molina; los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo; el ex director de la ANSeS Salta, Marcos Vera, y el ex concejal Fernando Ruarte.

La acusación fue llevada adelante por el fiscal federal Ricardo Toranzos, que en su alegato final, consideró acreditado que Molina, Albornoz y Gerónimo exigían a las y los jefes de agencias del PAMI ubicadas en localidades del interior de la provincia que pagaran el 20 % del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.

El otro eje de las acusaciones fue por la entrega de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas para que fueran distribuidos entre afiliados y afiliadas de extrema vulnerabilidad. La fiscalía afirmaba que este fin había sido desviado con fines electorales y que estos bienes terminaron siendo funcionales a la campaña política que tenía como protagonista al entonces concejal Ruarte.

Pero el Tribunal desechó todas las acusaciones. Antes de dar a conocer el veredicto, el juez Batule repasó el rol del fiscal como titular de la acción pública, y en representación de la sociedad, y señaló que las personas que ostentan cargos públicos no pueden sentirse afectadas cuando son investigadas, ya que se trata de una manda con rango constitucional que recae en los representantes del Ministerio Públicos Fiscal.

Tras informar la decisión unánime del tribunal de absolver a todos los acusados, el juez se refirió a los fundamentos de esta decisión. Dijo que no hubo exigencia de pago, ya que no había relación funcional de los acusados principales, Vera y Molina, con los jefes de agencias, entre los que mencionó a Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes estaban al frente de las sucursales de Orán y El Carril respectivamente.

Juárez y Fernández fueron juzgadas por el cobro ilegal del IFE, y en 2021 la segunda fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 1. En ese juicio ambas afirmaron que eran obligadas por Vera y Molina a pagar el 20 % de su sueldo. Sin embargo, en el juicio que concluyó ayer las dos reconocieron sus dichos, pero dijeron que habían acusado a Vera y Molina porque estaban enojadas con ellos por no haber tenido su apoyo cuando eran juzgadas.

El juez Batule le dio credibilidad a la última versión, y consideró veraz que el dinero requerido era a título contribución y estaba dirigido a subvencionar actividades sociales de La Cámpora, lo que no evaluó como ilegal.

Por su parte, la jueza Catalano admitió el pedido como una exigencia, aunque aclaró que Vera, al momento de los hechos imputados, no era funcionario del PAMI, sino asesor de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y afirmó que no existen pruebas de que Molina hiciera tal requerimiento.

Además, sostuvo que Vera pidió para la organización política y no para sí mismo, a la vez, compartió el criterio del presidente del tribunal respecto a la justificación dada por Fernández y Juárez al retractarse.

En la misma sintonía, se refirieron a la entrega de los electrodomésticos, conducta que tampoco calificaron como delictual, sino más bien como una irregularidad, de la cual eximieron al PAMI, puesto que el organismo no estaba preparado para ese tipo de actividad.

Ambos coincidieron en que el destino de los bienes, el cual estaba dirigido a los afiliados de ese organismo, se cumplió. Si bien reconocieron que en el caso de Ruarte hubo un aprovechamiento político, afirmaron que lo cierto es que en cada ámbito de entrega siempre estuvo el PAMI.