Con un almuerzo de la militancia que se realizará hoy, a las 12, en el Centro Cultural Las Delicias (avenida del Rosario 1724), comienza a rodar en la ciudad la propuesta política "La Patria es el Otro". "Es una convocatoria a la comunidad que está sufriendo las políticas desastrosas del gobierno de Javier Milei y a la militancia, que está desesperanzada en la casa y que no encuentra el espacio político donde volcar sus propuestas", expresó Hugo Ríos, referente de Descamisados y docente, quien adelantó que "la idea es ir armando estos plenarios de la militancia en distintas zonas de Rosario y después confluir en un lanzamiento donde vengan las referencias nacionales del espacio".

La referencia es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. "La cabeza de este proyecto político es Axel Kicillof y su gestión, que tiene mucho que ver con lo que nosotros anhelamos para la provincia de Santa Fe", adelantó Ríos.

El diagnóstico es que "hay desesperanza, un repliegue de la militancia. Entonces, creemos que hay que construir un nuevo espacio político, con una agenda nueva, tanto para los sectores populares, trabajadores, la clase media". Desde La Patria es el Otro consideran que es necesario "que esta agenda política se pueda ir discutiendo en los diferentes ámbitos de la vida social, en clubes, centros culturales, unidades básicas, centros comunitarios".

"Necesitamos volver a convocar a todos aquellos que se alejaron por algunas decepciones con la dirigencia, o con las agrupaciones. Nos parece que este un momento político importante, que tenemos que construir una nueva fuerza política que sea claramente opositora al gobierno de Miley y proponga una agenda de futuro, para resolver las necesidades de nuestro pueblo", siguió Ríos.

En el armado de La Patria es el Otro en Rosario participa Descamisados, y también la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), también viene funcionando una mesa sindical, y también confluyen militantes de otras agrupaciones. La ex concejala Marina Magnani, el dirigente de FETRAES, Aldo Villalba y Matías Fantini, de la Juventud Sindical, son otras referencias del espacio.

El escenario de derrota y repliegue implica replanteos y balances. "Nosotros creemos que lo que nos trajo hasta este lugar fue, primero, no dar las discusiones que teníamos que dar internamente, no resolver problemas concretos de nuestra comunidad, que tenían que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario, con la inflación y después con una batalla cultural que, como decía Cristina, perdimos, con los medios de comunicación hegemónicos y dominantes bajando una línea 24 horas por día", analiza el militante, quien asegura que gran parte de la militancia hizo "un esfuerzo, pero no alcanzó", porque además, "eso tiene que ir acompañado con una política pública. Un sector de nuestra dirigencia se perdió en las discusiones superestructurales, en las roscas y que se perdió el diálogo con la base social de nuestro espacio político".

El panorama que plantean es "volver a convocar al pueblo, porque uno de los problemas es que se perdió el diálogo con la comunidad, algo que tiene que ver con nuestra experiencia histórica. Nosotros tenemos que recuperarlo". No duda en asegurar que "se trata de volver a enamorar a todo ese pueblo que se fue alejando y terminó votando a Milei por su discurso anti casta, porque en realidad vio que en nuestra dirigencia había algo de casta".