”Volví porque tengo la ilusión de jugar con Ángel (Di María)”, reconoció ayer Marco Ruben en su tercer regreso a Central. “Estoy contento con esta decisión y creo que puedo dar la talla dentro de la cancha”, aseguró el máximo goleador de la historia del club. Ruben fue presentado con el acompañamiento de dirigentes, Miguel Russo y empleados del club. Su retorno generó el mejor estado de ánimo en Arroyo Seco. “Ya no habrá más presentaciones ni despedidas”, aseguró, entre risas, dado que es la segunda vez que se retira de la actividad y decide retornar.

La vuelta de Ruben, autor de 105 goles con la camiseta de Central, tiene un disparador: el sueño de jugar con Di María. Pero también cuenta con el impulso emocional de ser dirigido por Russo. “Volví por varias cosas. Entre ellas poder compartir una etapa con Miguel (Russo) que es un ídolo. Más la reunión con Gonzalo (Belloso, presidente) y Carolina (Cristinziano, vicepresidenta), quienes siempre confiaron en mí. También la ilusión de jugar con (Angel) Di María, más allá de que se dé o no, fue uno de los motivos. A partir de esa reunión con los dirigentes la idea se me metió en la cabeza y empecé a pensar en cómo iba a ser mi vuelta. Con la primera que lo hablé fue con mi mujer. Al principio no le gustó la idea, pero luego fue la que más me apoyó para cumplir este sueño”, confió Ruben ayer en Arroyo Seco.

“Estoy contento de haber tomado esta decisión, sin la confianza que me dieron los dirigentes no hubiese ni siquiera pensado en volver. Es un gran desafío, el más importante de mi carrera. Vengo a sumar desde todo punto de vista. Ya estoy mentalizado en poder dar la talla dentro de la cancha, tomé está decisión porque creo que puedo hacerlo. Una de las ventajas que tengo es que ya me retiré dos veces y eso me dio aire. Me siento bien. Veo al club que está creciendo. Tenemos un gran equipo con buenos nombres y siento que puedo ayudar. A partir de allí creo se pueden conseguir cosas”, agregó el nuevo refuerzo canaya.

Ruben está ilusionado con el nivel competitivo del equipo y la expectativa de ir por nuevos títulos. "Tenemos cosas importantes como la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo. Con la mayor seriedad vamos a tomar esto para poder lograr algo. Yo no voy a regalar nada, tengo ganas de jugar. Pero lo veo muy bien a (Agustín) Módica, viene haciendo goles importantes y una adaptación rápida a la Primera División. Creo que hoy por hoy él es el delantero y el resto tenemos que estar a la altura”, asumió Ruben.